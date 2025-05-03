Магучих во второй раз в сезоне победила на этапе Бриллиантовой лиги
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Магучих во второй раз в сезоне победила на этапе Бриллиантовой лиги

Магучих
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Источник:  Суспільне. Спорт

В китайском Шанхае состоялись вторые в сезоне Бриллиантовой лиги соревнования в женском секторе прыжков в высоту. Участие в нем приняли две украинки — прыжки в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Главные тезисы

  • Ярослава Магучих выигрывает на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Шанхае во второй раз в сезоне.
  • В соревнованиях принимали участие две украинские прыгуньи в высоту: Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Магучих одержала победу в Шанхае: что известно

Сезон Бриллиантовой лиги начался этапом в китайском Семене, где также проходили соревнования в женском секторе прыжков в высоту. По его итогам Ярослава Магучих стала победительницей, в то время как Юлия Левченко показала лучший личный результат в сезоне, взяв планку 1.91 м.

В Шанхае украинские прыжки боролись с теми же соперницами, что и в Шанхае. В частности, с австралийками Элеанор Паттерсон и Николой Олислагерс, которые заняли второе и третье места соответственно в Семене.

К высоте 1.92 м подошли семь легкоатлеток. Левченко была среди лидеров: все предыдущие высоты взяла с первой попытки. Могучих же была единственной, кто начинала выступления с планки 1.92 метра.

Четверка претенденток на медали сформировалась благодаря высоте 1.92 м. Ее взяли Магучих и Левченко, а также австралийки Паттерсон и Олислагерс.

Как и в Семене, следующую планку Левченко не смогла преодолеть. И второй раз подряд заняла четвертое место. У лидера вышли Магучих и Олислагерс, тогда как Паттерсон взяла высоту 1.95 м со второй попытки.

Победу на этапе в Шанхае разыграли между собой Магучих и Олислагерс: сперва взяли высоту 1.98 м, подняв планку на 2 м. Ярослава покорила планку, в то время как Никола не использовала ни одной из трех попыток.

Это 21-я победа в карьере Ярославы Магучих на этапах Бриллиантовой лиги. Впервые украинка выиграла соревнование Бриллиантовой лиги в мае 2019 года.

Также это десятая победа для Магучих на этапах Бриллиантовой лиги. Последний раз спортсменка не выигрывала соревнования в июле 2023 года в Монако — тогда заняла третье место.

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