Магучих в третий раз подряд завоевала "золото" чемпионата Европы в помещении
Категория
Спорт
Дата публикации

Магучих в третий раз подряд завоевала "золото" чемпионата Европы в помещении

Магучих
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в третий раз подряд получила "золото" чемпионата Европы в помещении в прыжках в высоту, выиграв 9 марта финал в нидерландском Апелдорне с результатом 1.99 метра.

Главные тезисы

  • Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы в помещении в третий раз подряд, победив в финале с результатом 1.99 метра.
  • В финале она соревновалась с лучшими прыгунами мирового уровня, такими как Ангелина Топич и Кристина Гонзель.
  • Магучих впечатлила зрителей отличной формой и высокими прыжками, удивляя всех своими способностями.

Магучих снова стала чемпионкой Европы

Попав в финал благодаря единственному прыжку на 1.89 метра, действующая чемпионка континентального первенства стала единственной из украинок в финале. Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко завершили соревнования по итогам квалификации.

В финале Ярослава выходила соперничать с восемью прыгунами, в том числе действующей вицечемпионкой Европы на открытом воздухе Ангелиной Топич, седьмым номером мирового рейтинга Кристиной Гонзель и действующей финалисткой чемпионата мира Морган Лейк, среди прочих.

Магучих начала соревнование последней среди финалисток — свой первый прыжок выполнила на высоте 1.92 метра, преодоленная с одной попытки.

1.95 метра, которые украинка перелетела с первой попытки, также преодолела только одна другая прыгунка — представительница Сербии Топич, нуждавшаяся в двух прыжках.

Энгла Нильссон, Кристина Гонзель и Морган Лейк завершили турнир с результатом 1.92 м — шведка благодаря лучшему показателю попыток гарантировала себе "бронзу".

Магучих с первой попытки перелетела и 1.97 метра, а Топич решила планку пропустить — перенесла на 1.99 м, которые до сих пор за карьеру не перелетела за карьеру.

1.99 метра Ярослава покорила со второго прыжка. В то же время Топич не удалось превзойти личный рекорд, благодаря чему украинка завоевала третье подряд "золото" чемпионатов Европы в помещении.

Чемпионат Европы-2025. Прыжки в высоту (женщины)

  • Ярослава Магучих (Украина) — 1.99 м

  • Ангелина Топич (Сербия) — 1.95 м

  • Энгла Нильссон (Швеция) — 1.92 м

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Магучих раскрыла планы предстоящей свадьбы — видео
Ярослава Магучих
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Магучих выбрали одной из десяти лучших спортсменов Европы 2024 года
Магучих
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Магучих пробилась в финал Евро-2025 по легкой атлетике в помещении
Магучих

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?