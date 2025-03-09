Магучих в третий раз подряд завоевала "золото" чемпионата Европы в помещении

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в третий раз подряд получила "золото" чемпионата Европы в помещении в прыжках в высоту, выиграв 9 марта финал в нидерландском Апелдорне с результатом 1.99 метра.
Главные тезисы
- Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы в помещении в третий раз подряд, победив в финале с результатом 1.99 метра.
- В финале она соревновалась с лучшими прыгунами мирового уровня, такими как Ангелина Топич и Кристина Гонзель.
- Магучих впечатлила зрителей отличной формой и высокими прыжками, удивляя всех своими способностями.
Магучих снова стала чемпионкой Европы
Попав в финал благодаря единственному прыжку на 1.89 метра, действующая чемпионка континентального первенства стала единственной из украинок в финале. Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко завершили соревнования по итогам квалификации.
В финале Ярослава выходила соперничать с восемью прыгунами, в том числе действующей вицечемпионкой Европы на открытом воздухе Ангелиной Топич, седьмым номером мирового рейтинга Кристиной Гонзель и действующей финалисткой чемпионата мира Морган Лейк, среди прочих.
Магучих начала соревнование последней среди финалисток — свой первый прыжок выполнила на высоте 1.92 метра, преодоленная с одной попытки.
Энгла Нильссон, Кристина Гонзель и Морган Лейк завершили турнир с результатом 1.92 м — шведка благодаря лучшему показателю попыток гарантировала себе "бронзу".
Магучих с первой попытки перелетела и 1.97 метра, а Топич решила планку пропустить — перенесла на 1.99 м, которые до сих пор за карьеру не перелетела за карьеру.
1.99 метра Ярослава покорила со второго прыжка. В то же время Топич не удалось превзойти личный рекорд, благодаря чему украинка завоевала третье подряд "золото" чемпионатов Европы в помещении.
Чемпионат Европы-2025. Прыжки в высоту (женщины)
Ярослава Магучих (Украина) — 1.99 м
Ангелина Топич (Сербия) — 1.95 м
Энгла Нильссон (Швеция) — 1.92 м
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