Магучих в третий раз подряд завоевала "золото" чемпионата Европы в помещении

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в третий раз подряд получила "золото" чемпионата Европы в помещении в прыжках в высоту, выиграв 9 марта финал в нидерландском Апелдорне с результатом 1.99 метра.

Магучих снова стала чемпионкой Европы

Попав в финал благодаря единственному прыжку на 1.89 метра, действующая чемпионка континентального первенства стала единственной из украинок в финале. Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко завершили соревнования по итогам квалификации.

В финале Ярослава выходила соперничать с восемью прыгунами, в том числе действующей вицечемпионкой Европы на открытом воздухе Ангелиной Топич, седьмым номером мирового рейтинга Кристиной Гонзель и действующей финалисткой чемпионата мира Морган Лейк, среди прочих.

Магучих начала соревнование последней среди финалисток — свой первый прыжок выполнила на высоте 1.92 метра, преодоленная с одной попытки.

1.95 метра, которые украинка перелетела с первой попытки, также преодолела только одна другая прыгунка — представительница Сербии Топич, нуждавшаяся в двух прыжках. Поделиться

Энгла Нильссон, Кристина Гонзель и Морган Лейк завершили турнир с результатом 1.92 м — шведка благодаря лучшему показателю попыток гарантировала себе "бронзу".

Магучих с первой попытки перелетела и 1.97 метра, а Топич решила планку пропустить — перенесла на 1.99 м, которые до сих пор за карьеру не перелетела за карьеру.

1.99 метра Ярослава покорила со второго прыжка. В то же время Топич не удалось превзойти личный рекорд, благодаря чему украинка завоевала третье подряд "золото" чемпионатов Европы в помещении.

Чемпионат Европы-2025. Прыжки в высоту (женщины)