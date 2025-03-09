Магучіх втретє поспіль виборола "золото" чемпіонату Європи в приміщенні

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула "золото" чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши 9 березня фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1.99 метра.
Головні тези:
- Ярослава Магучіх втретє поспіль стала чемпіонкою Європи в приміщенні з результатом 1.99 метра.
- У фіналі Ярослава змагалася зі стрибунками світового рівня, такими як Ангеліна Топич та Крістіна Гонзель.
- Завдяки відмінній формі та високим стрибкам Ярослава Магучіх вразила глядачів та знову виборола “золото”.
Магучіх знову стала чемпіонкою Європи
Потрапивши до фіналу завдяки єдиному стрибку на 1.89 метра, чинна чемпіонка континентальної першості стала єдиною з українок у фіналі. Катерина Табашник та Юлія Чумаченко ж завершили змагання за підсумками кваліфікації.
У фіналі Ярослава виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чинною віцечемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангеліною Топич, сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк, серед інших.
Магучіх розпочала змагання останньою серед фіналісток — свій перший стрибок виконала на висоті 1.92 метра, яку подолала з однієї спроби.
Енгла Нільссон, Крістіна Гонзель і Морган Лейк завершили турнір із результатом 1.92 м — шведка завдяки кращому показнику спроб гарантувала собі "бронзу".
Магучіх із першої спроби перелетіла й 1.97 метра, натомість Топич вирішила планку пропустити — перенесла на 1.99 м, які досі за кар'єру не перелітала за кар'єру.
1.99 метра Ярослава підкорила із другого стрибка. Натомість Топич не вдалося перевершити особистий рекорд, завдяки чому українка здобула третє поспіль "золото" чемпіонатів Європи у приміщенні.
Чемпіонат Європи-2025. Стрибки у висоту (жінки)
Ярослава Магучіх (Україна) — 1.99 м
Ангеліна Топич (Сербія) — 1.95 м
Енгла Нільссон (Швеція) — 1.92 м
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