Магучіх втретє поспіль виборола "золото" чемпіонату Європи в приміщенні

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула "золото" чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши 9 березня фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1.99 метра.

Магучіх знову стала чемпіонкою Європи

Потрапивши до фіналу завдяки єдиному стрибку на 1.89 метра, чинна чемпіонка континентальної першості стала єдиною з українок у фіналі. Катерина Табашник та Юлія Чумаченко ж завершили змагання за підсумками кваліфікації.

У фіналі Ярослава виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чинною віцечемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангеліною Топич, сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк, серед інших.

Магучіх розпочала змагання останньою серед фіналісток — свій перший стрибок виконала на висоті 1.92 метра, яку подолала з однієї спроби.

1.95 метра, які українка перелетіла з першої спроби, також подолала лише одна інша стрибунка — представниця Сербії Топич, що потребувала двох стрибків. Поширити

Енгла Нільссон, Крістіна Гонзель і Морган Лейк завершили турнір із результатом 1.92 м — шведка завдяки кращому показнику спроб гарантувала собі "бронзу".

Магучіх із першої спроби перелетіла й 1.97 метра, натомість Топич вирішила планку пропустити — перенесла на 1.99 м, які досі за кар'єру не перелітала за кар'єру.

1.99 метра Ярослава підкорила із другого стрибка. Натомість Топич не вдалося перевершити особистий рекорд, завдяки чому українка здобула третє поспіль "золото" чемпіонатів Європи у приміщенні.

Чемпіонат Європи-2025. Стрибки у висоту (жінки)