Магучіх обрали однією з десяти найкращих спортсменів Європи 2024 року

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла восьме місце у голосуванні за найкращого спортсмена 2024 року в Європі.

Магучіх увійшла в топ-10 найкращих спортсменів Європи

Про це повідомляє Польське агентство преси (РАР), яке і організовує це щорічне голосування.

Топ-10 спортсменів 2024 року в Європі:

Леон Маршан (Франція, плавання) – 155 очок Тадей Погачар (Словенія, велоспорт) – 148 Арман Дюплантіс (Швеція, стрибки з жердиною) – 142 Яннік Сіннер (Італія, теніс) – 113,5 Макс Ферстаппен (Нідерланди, Формула-1) – 71 Родрі (Іспанія, футбол) – 53 Марко Одерматт (Швейцарія, гірські лижі) – 49 Ярослава Магучіх (Україна, стрибки у висоту) – 43 Ремко Евенепул (Бельгія, велоспорт) – 36 Нікола Йокич (Сербія, баскетбол) – 35

Зазначимо, що переможець визначається шляхом голосування представників 27 міжнародних спортивних агенцій. Минулого року нагороду завоював сербський тенісист Новак Джокович.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх здобула ще один престижний титул

Всесвітньо відома українка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року у світі. Саме її визнали тріумфаторкою під час церемонії нагородження World Athletics Awards.

Варто звернути увагу на те, що за перемогу у цій номінації з українською спортсменкою змагалися: