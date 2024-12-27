Магучіх обрали однією з десяти найкращих спортсменів Європи 2024 року

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла восьме місце у голосуванні за найкращого спортсмена 2024 року в Європі.
Головні тези:
- Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх зайняла восьме місце серед найкращих спортсменів Європи на 2024 рік.
- У цьому ж році Ярослава Магучіх також отримала звання найкращої легкоатлетки року на світовому рівні.
- Голосування за найкращого спортсмена Європи проводиться серед представників 27 міжнародних спортивних агенцій.
- Переможцем голосування в 2023 році був сербський тенісист Новак Джокович.
- У конкурсі на звання найкращої легкоатлетки року у світі брала участь і українка Ярослава Магучіх, перемогла лише після змагання з відомими спортсменками з інших країн.
Магучіх увійшла в топ-10 найкращих спортсменів Європи
Про це повідомляє Польське агентство преси (РАР), яке і організовує це щорічне голосування.
Топ-10 спортсменів 2024 року в Європі:
Леон Маршан (Франція, плавання) – 155 очок
Тадей Погачар (Словенія, велоспорт) – 148
Арман Дюплантіс (Швеція, стрибки з жердиною) – 142
Яннік Сіннер (Італія, теніс) – 113,5
Макс Ферстаппен (Нідерланди, Формула-1) – 71
Родрі (Іспанія, футбол) – 53
Марко Одерматт (Швейцарія, гірські лижі) – 49
Ярослава Магучіх (Україна, стрибки у висоту) – 43
Ремко Евенепул (Бельгія, велоспорт) – 36
Нікола Йокич (Сербія, баскетбол) – 35
Зазначимо, що переможець визначається шляхом голосування представників 27 міжнародних спортивних агенцій. Минулого року нагороду завоював сербський тенісист Новак Джокович.
Ярослава Магучіх здобула ще один престижний титул
Всесвітньо відома українка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року у світі. Саме її визнали тріумфаторкою під час церемонії нагородження World Athletics Awards.
Варто звернути увагу на те, що за перемогу у цій номінації з українською спортсменкою змагалися:
олімпійська чемпіонка з метання диска Валері Оллман;
олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину американка Тара Девіс-Вудхолл;
олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги, австралійська стрибунка з жердиною Ніна Кеннеді;
олімпійська чемпіонка з семиборства бельгійка Нафіссату Тіам.
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