Магучих выбрали одной из десяти лучших спортсменов Европы 2024 года

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заняла восьмое место в голосовании за лучшего спортсмена 2024 года в Европе.

Магучих вошла в топ-10 лучших спортсменов Европы

Об этом сообщает Польское агентство печати (РАР), которое и организует это ежегодное голосование.

Топ-10 спортсменов 2024 года в Европе:

Леон Маршан (Франция, плавание) — 155 очков Фаддей Погачар (Словения, велоспорт) — 148 Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом) — 142 Янник Синнер (Италия, теннис) — 113,5 Макс Ферстаппен (Нидерланды, Формула-1) — 71 Родри (Испания, футбол) — 53 Марко Одерматт (Швейцария, горные лыжи) — 49 Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту) — 43 Ремко Эвенепул (Бельгия, велоспорт) — 36 Никола Йокич (Сербия, баскетбол) — 35

Отметим, что победитель определяется путём голосования представителей 27 международных спортивных агентств. В прошлом году награду завоевал сербский теннисист Новак Джокович.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих получила еще один престижный титул

Всемирно известная украинка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой года в мире. Именно ее признали триумфатором во время церемонии награждения World Athletics Awards.

Следует обратить внимание на то, что за победу в этой номинации с украинской спортсменкой соревновались: