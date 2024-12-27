Магучих выбрали одной из десяти лучших спортсменов Европы 2024 года

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заняла восьмое место в голосовании за лучшего спортсмена 2024 года в Европе.
Главные тезисы
- Украинская прыгунья Ярослава Магучих заняла восьмое место среди лучших спортсменов Европы на 2024 год.
- Голосование за лучшего спортсмена Европы проводится среди представителей 27 международных спортивных агентств.
- В 2024 году Ярослава Магучих была признана лучшей легкоатлеткой на мировом уровне.
- Организацией голосования за лучших спортсменов занимается Польское агентство печати (РАР).
- В списке топ-10 спортсменов Европы 2024 года также присутствуют представители из Франции, Словении, Италии, Нидерландов, Испании, Швейцарии, Бельгии и Сербии.
Магучих вошла в топ-10 лучших спортсменов Европы
Об этом сообщает Польское агентство печати (РАР), которое и организует это ежегодное голосование.
Топ-10 спортсменов 2024 года в Европе:
Леон Маршан (Франция, плавание) — 155 очков
Фаддей Погачар (Словения, велоспорт) — 148
Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом) — 142
Янник Синнер (Италия, теннис) — 113,5
Макс Ферстаппен (Нидерланды, Формула-1) — 71
Родри (Испания, футбол) — 53
Марко Одерматт (Швейцария, горные лыжи) — 49
Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту) — 43
Ремко Эвенепул (Бельгия, велоспорт) — 36
Никола Йокич (Сербия, баскетбол) — 35
Отметим, что победитель определяется путём голосования представителей 27 международных спортивных агентств. В прошлом году награду завоевал сербский теннисист Новак Джокович.
Ярослава Магучих получила еще один престижный титул
Всемирно известная украинка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой года в мире. Именно ее признали триумфатором во время церемонии награждения World Athletics Awards.
Следует обратить внимание на то, что за победу в этой номинации с украинской спортсменкой соревновались:
олимпийская чемпионка по метанию диска Валери Оллман;
олимпийская чемпионка и чемпионка мира в помещении по прыжкам в длину американка Тара Дэвис-Вудхолл;
олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги, австралийская прыгунка с шестом Нина Кеннеди;
олимпийская чемпионка по семиборью бельгийка Нафиссата Тиам.
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