Магучих выбрали одной из десяти лучших спортсменов Европы 2024 года
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Спорт
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Магучих выбрали одной из десяти лучших спортсменов Европы 2024 года

Магучих
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Источник:  Champion

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заняла восьмое место в голосовании за лучшего спортсмена 2024 года в Европе.

Главные тезисы

  • Украинская прыгунья Ярослава Магучих заняла восьмое место среди лучших спортсменов Европы на 2024 год.
  • Голосование за лучшего спортсмена Европы проводится среди представителей 27 международных спортивных агентств.
  • В 2024 году Ярослава Магучих была признана лучшей легкоатлеткой на мировом уровне.
  • Организацией голосования за лучших спортсменов занимается Польское агентство печати (РАР).
  • В списке топ-10 спортсменов Европы 2024 года также присутствуют представители из Франции, Словении, Италии, Нидерландов, Испании, Швейцарии, Бельгии и Сербии.

Магучих вошла в топ-10 лучших спортсменов Европы

Об этом сообщает Польское агентство печати (РАР), которое и организует это ежегодное голосование.

Топ-10 спортсменов 2024 года в Европе:

  1. Леон Маршан (Франция, плавание) — 155 очков

  2. Фаддей Погачар (Словения, велоспорт) — 148

  3. Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом) — 142

  4. Янник Синнер (Италия, теннис) — 113,5

  5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Формула-1) — 71

  6. Родри (Испания, футбол) — 53

  7. Марко Одерматт (Швейцария, горные лыжи) — 49

  8. Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту) — 43

  9. Ремко Эвенепул (Бельгия, велоспорт) — 36

  10. Никола Йокич (Сербия, баскетбол) — 35

Отметим, что победитель определяется путём голосования представителей 27 международных спортивных агентств. В прошлом году награду завоевал сербский теннисист Новак Джокович.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих получила еще один престижный титул

Всемирно известная украинка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой года в мире. Именно ее признали триумфатором во время церемонии награждения World Athletics Awards.

Следует обратить внимание на то, что за победу в этой номинации с украинской спортсменкой соревновались:

  • олимпийская чемпионка по метанию диска Валери Оллман;

  • олимпийская чемпионка и чемпионка мира в помещении по прыжкам в длину американка Тара Дэвис-Вудхолл;

  • олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги, австралийская прыгунка с шестом Нина Кеннеди;

  • олимпийская чемпионка по семиборью бельгийка Нафиссата Тиам.

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