Магучіх пробилася у фінал Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні

Одна з трьох українських стрибунок у висоту кваліфікувалася до фіналу на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні. Вдалося це чинній чемпіонці Європи у приміщенні Ярославі Магучіх.

Магучіх виступить у фіналі Євро-2025

У жіночих стрибках у висоту за вихід до фіналу боролися три українки. Ярослава Магучіх та Катерина Табашник на попередньому Євро у приміщенні здобули "золото" та "бронзу" відповідно, тоді як третьою учасницею від України стала Юлія Чумаченко.

Для відбору до фіналу спортсменки мали виконати норматив (взяти висоту 1.92 м) або ж потрапити до топ-8 за добором.

На висоті 1.85 м Україна втратила першу представницю. Юлія Чумаченко не змогла взяти планку з жодної з трьох спроб. Катерина Табашник подолала її з другої спроби, тоді як Ярослава Магучіх взагалі розпочала виступи на наступній планці 1.89 метрів.

Магучіх подолала планку 1.89 м з першої спроби, а ось Табашник була близькою до того, щоб припинити виступи на Євро вже у кваліфікації після того, як не реалізувала перші дві спроби. І у підсумку не подолала відбір, не взявши висоту і в останній спробі. Поширити

Окрім Магучіх, до фіналу відібралися ще вісім спортсменок:

Морган Лейк,

Енгла Нільссон,

Імке Оннен,

Ангеліна Топич,

Марія Вукович,

Елізабет Піхела,

Ліліанна Баторі,

Крістіна Гонзель.

Всі легкоатлетки взяли планку 1.89 м.

Україна вперше за останні п'ять Євро у приміщенні матиме лише одну представницю у фіналі у жіночих стрибках у висоту.