Магучіх пробилася у фінал Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні

Одна з трьох українських стрибунок у висоту кваліфікувалася до фіналу на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні. Вдалося це чинній чемпіонці Європи у приміщенні Ярославі Магучіх.
Головні тези:
- Ярослава Магучіх вийшла до фіналу Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні.
- Українські спортсменки боролися за вихід до фіналу у стрибках у висоту, з кількох учасниць до фіналу пройшла лише Ярослава Магучіх.
- До фіналу відібралися також вісім спортсменок з інших країн, які подолали планку в 1.89 м.
Магучіх виступить у фіналі Євро-2025
У жіночих стрибках у висоту за вихід до фіналу боролися три українки. Ярослава Магучіх та Катерина Табашник на попередньому Євро у приміщенні здобули "золото" та "бронзу" відповідно, тоді як третьою учасницею від України стала Юлія Чумаченко.
Для відбору до фіналу спортсменки мали виконати норматив (взяти висоту 1.92 м) або ж потрапити до топ-8 за добором.
На висоті 1.85 м Україна втратила першу представницю. Юлія Чумаченко не змогла взяти планку з жодної з трьох спроб. Катерина Табашник подолала її з другої спроби, тоді як Ярослава Магучіх взагалі розпочала виступи на наступній планці 1.89 метрів.
Окрім Магучіх, до фіналу відібралися ще вісім спортсменок:
Морган Лейк,
Енгла Нільссон,
Імке Оннен,
Ангеліна Топич,
Марія Вукович,
Елізабет Піхела,
Ліліанна Баторі,
Крістіна Гонзель.
Всі легкоатлетки взяли планку 1.89 м.
Україна вперше за останні п'ять Євро у приміщенні матиме лише одну представницю у фіналі у жіночих стрибках у висоту.
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