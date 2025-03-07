Магучіх пробилася у фінал Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні
Категорія
Спорт
Дата публікації

Магучіх пробилася у фінал Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні

Магучіх
Джерело:  Суспільне. Спорт

Одна з трьох українських стрибунок у висоту кваліфікувалася до фіналу на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні. Вдалося це чинній чемпіонці Європи у приміщенні Ярославі Магучіх.

Головні тези:

  • Ярослава Магучіх вийшла до фіналу Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні.
  • Українські спортсменки боролися за вихід до фіналу у стрибках у висоту, з кількох учасниць до фіналу пройшла лише Ярослава Магучіх.
  • До фіналу відібралися також вісім спортсменок з інших країн, які подолали планку в 1.89 м.

Магучіх виступить у фіналі Євро-2025

У жіночих стрибках у висоту за вихід до фіналу боролися три українки. Ярослава Магучіх та Катерина Табашник на попередньому Євро у приміщенні здобули "золото" та "бронзу" відповідно, тоді як третьою учасницею від України стала Юлія Чумаченко.

Для відбору до фіналу спортсменки мали виконати норматив (взяти висоту 1.92 м) або ж потрапити до топ-8 за добором.

На висоті 1.85 м Україна втратила першу представницю. Юлія Чумаченко не змогла взяти планку з жодної з трьох спроб. Катерина Табашник подолала її з другої спроби, тоді як Ярослава Магучіх взагалі розпочала виступи на наступній планці 1.89 метрів.

Магучіх подолала планку 1.89 м з першої спроби, а ось Табашник була близькою до того, щоб припинити виступи на Євро вже у кваліфікації після того, як не реалізувала перші дві спроби. І у підсумку не подолала відбір, не взявши висоту і в останній спробі.

Окрім Магучіх, до фіналу відібралися ще вісім спортсменок:

  • Морган Лейк,

  • Енгла Нільссон,

  • Імке Оннен,

  • Ангеліна Топич,

  • Марія Вукович,

  • Елізабет Піхела,

  • Ліліанна Баторі,

  • Крістіна Гонзель.

Всі легкоатлетки взяли планку 1.89 м.

Україна вперше за останні п'ять Євро у приміщенні матиме лише одну представницю у фіналі у жіночих стрибках у висоту.

Фінал жіночих стрибків у висоту на Євро-2025 у приміщенні відбудеться у неділю, 9 березня, о 18:05 за київським часом. Пряма трансляція — на YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року у світі
Магучіх
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх розкрила плани щодо майбутнього весілля — відео
Ярослава Магучіх
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх обрали однією з десяти найкращих спортсменів Європи 2024 року
Магучіх

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?