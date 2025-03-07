Магучих пробилась в финал Евро-2025 по легкой атлетике в помещении
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Спорт
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Магучих пробилась в финал Евро-2025 по легкой атлетике в помещении

Магучих
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Источник:  Суспільне. Спорт

Одна из трех украинских прыгуний в высоту квалифицировалась в финал на чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике в помещении. Удалось это действующей чемпионке Европы в помещении Ярославе Магучих.

Главные тезисы

  • Ярослава Магучих преодолела отбор в финал женских прыжков в высоту на Евро-2025 по легкой атлетике в помещении.
  • В финал также вышли еще восемь спортсменок из разных стран, преодолевших планку 1.89 метров.
  • Впервые за последние пять Евро Украина будет иметь только одну представительницу в финале по женским прыжкам в высоту.

Магучих выступит в финале Евро-2025

В женских прыжках в высоту за выход в финал боролись три украинки. Ярослава Магучих и Екатерина Табашник на предыдущем Евро в помещении получили "золото" и "бронзу" соответственно, тогда как третьей участницей Украины стала Юлия Чумаченко.

Для отбора в финал спортсменки должны были выполнить норматив (взять высоту 1.92 м) или попасть в топ-8 по отбору.

На высоте 1,85 м Украина потеряла первую представительницу. Юлия Чумаченко не смогла взять планку ни с одной из трех попыток. Екатерина Табашник преодолела ее со второй попытки, тогда как Ярослава Магучих вообще приступила к выступлениям на следующей планке 1.89 метров.

Магучих преодолела планку 1.89 м с первой попытки, а вот Табашник была близка к тому, чтобы прекратить выступления на Евро уже в квалификации после того, как не реализовала первые две попытки. И в итоге не преодолела отбор, не взяв высоту и в последней попытке.

Кроме Магучих, в финал отобрались еще восемь спортсменок:

  • Морган Лейк,

  • Энгла Нильссон,

  • Имко Оннен,

  • Ангелина Топич,

  • Мария Вукович,

  • Элизабет Пихела,

  • Лилианна Батори,

  • Кристина Гонзель.

Все легкоатлетки взяли планку 1.89м.

Украина впервые за последние пять Евро в помещении будет иметь только одну представительницу в финале по женским прыжкам в высоту.

Финал женских скачков в высоту на Евро-2025 в помещении состоится в воскресенье, 9 марта, в 18:05 по киевскому времени. Прямая трансляция — на YouTube-канале Общественное Спорт.

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