Магучих пробилась в финал Евро-2025 по легкой атлетике в помещении

Одна из трех украинских прыгуний в высоту квалифицировалась в финал на чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике в помещении. Удалось это действующей чемпионке Европы в помещении Ярославе Магучих.
Главные тезисы
- Ярослава Магучих преодолела отбор в финал женских прыжков в высоту на Евро-2025 по легкой атлетике в помещении.
- В финал также вышли еще восемь спортсменок из разных стран, преодолевших планку 1.89 метров.
- Впервые за последние пять Евро Украина будет иметь только одну представительницу в финале по женским прыжкам в высоту.
Магучих выступит в финале Евро-2025
В женских прыжках в высоту за выход в финал боролись три украинки. Ярослава Магучих и Екатерина Табашник на предыдущем Евро в помещении получили "золото" и "бронзу" соответственно, тогда как третьей участницей Украины стала Юлия Чумаченко.
Для отбора в финал спортсменки должны были выполнить норматив (взять высоту 1.92 м) или попасть в топ-8 по отбору.
На высоте 1,85 м Украина потеряла первую представительницу. Юлия Чумаченко не смогла взять планку ни с одной из трех попыток. Екатерина Табашник преодолела ее со второй попытки, тогда как Ярослава Магучих вообще приступила к выступлениям на следующей планке 1.89 метров.
Кроме Магучих, в финал отобрались еще восемь спортсменок:
Морган Лейк,
Энгла Нильссон,
Имко Оннен,
Ангелина Топич,
Мария Вукович,
Элизабет Пихела,
Лилианна Батори,
Кристина Гонзель.
Все легкоатлетки взяли планку 1.89м.
Украина впервые за последние пять Евро в помещении будет иметь только одну представительницу в финале по женским прыжкам в высоту.
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