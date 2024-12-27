Украинская чемпионка Олимпиады-2024 в Париже и рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась собственными планами по предстоящей свадьбе с женихом - профессиональным бегуном Назаром Степановым.
Главные тезисы
- Хотя Ярослава Магучих и Назар Степанов находятся в отношениях уже 5 лет, свадьбу они планируют провести лишь после завершения войны РФ против Украины.
- Олимпийская чемпионка настаивает, что свадьба должна пройти именно в Украине, но из-за сложной ситуации в стране данный процесс затягивается.
- Ярослава Магучих благодарна своему жениху Назару Степанову за поддержку и веру в ее успехи, отмечая, что он часто переживает за нее больше, чем сама спортсменка.
- Свадьба олимпийской чемпионки задерживается не только из-за геополитической обстановки, но и из-за желания собрать всех родных и близких в одном месте.
Почему Могучих не спешит со свадьбой
Магучих и Степанов находятся в отношениях уже 5 лет, а осенью 2023 года пара сообщила о помолвке.
Однако они не спешат сыграть свадьбу.
Сначала пара планировала выйти замуж сразу после завершения Олимпиады-2024 в Париже, однако молодожены так и не смогли определиться с датой свадьбы.
По словам Магучих, они с ее женихом ждут подходящий момент. При выдающейся украинской спортсменке намекнула, что, скорее всего, свадьба состоится уже после завершения развязанной Россией преступной войны против Украины.
Где хочет сыграть собственную свадьбу Магучих
Спортсменка настаивает, что ее свадьба должна пройти именно в Украине. Однако из-за развязанной Россией преступной войны она пока не может ее организовать.
Магучих также призналась, что ей предлагали сыграть свадьбу за границей, однако она хочет собрать всех родных и близких в одном месте, а многие из них из-за войны не могут уехать из Украины.
Олимпийская чемпионка говорит, что часто Степанов переживает за выступление любимой больше, чем она сама. Ярослава благодарна избраннику, что он всегда рядом и счастлива, что находится с ним в отношениях.
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