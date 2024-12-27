Украинская чемпионка Олимпиады-2024 в Париже и рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась собственными планами по предстоящей свадьбе с женихом - профессиональным бегуном Назаром Степановым.

Почему Могучих не спешит со свадьбой

Магучих и Степанов находятся в отношениях уже 5 лет, а осенью 2023 года пара сообщила о помолвке.

Однако они не спешат сыграть свадьбу.

Сначала пара планировала выйти замуж сразу после завершения Олимпиады-2024 в Париже, однако молодожены так и не смогли определиться с датой свадьбы.

По словам Магучих, они с ее женихом ждут подходящий момент. При выдающейся украинской спортсменке намекнула, что, скорее всего, свадьба состоится уже после завершения развязанной Россией преступной войны против Украины.

Подружка постоянно говорит: "Я уже хочу погулять на вашей свадьбе. Пожалуйста, организуйте свадьбу". Но это все сложно, мы ждем подходящего момента. Говорят, что сегодня нужно жить здесь и сейчас. Но все же нужно найти такой момент, чтобы все было хорошо — в Украине и мире, — объясняет Магучих. Поделиться

Где хочет сыграть собственную свадьбу Магучих

Спортсменка настаивает, что ее свадьба должна пройти именно в Украине. Однако из-за развязанной Россией преступной войны она пока не может ее организовать.

Магучих также призналась, что ей предлагали сыграть свадьбу за границей, однако она хочет собрать всех родных и близких в одном месте, а многие из них из-за войны не могут уехать из Украины.

Свадьбу хочу в Украине. Мне предлагали организовать его за границей, но я не хочу. Я с детства хотела свадьбы — такая дома, с родственниками, со всеми застольями. Конечно, когда я выросла, то уже не хочу такой масштабной, большой свадьбы, как раньше. Но все равно хочется собрать родственников и друзей в одном месте, — рассказывает олимпийская чемпионка. Поделиться

Олимпийская чемпионка говорит, что часто Степанов переживает за выступление любимой больше, чем она сама. Ярослава благодарна избраннику, что он всегда рядом и счастлива, что находится с ним в отношениях.