Українська чемпіонка Олімпіади-2024 у Парижі та рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилась власними планами щодо майбутнього весілля з нареченим – професійним бігуном Назаром Степановим.
Головні тези:
- Магучіх та Степанов перебувають у стосунках вже 5 років і повідомили про заручини, проте не поспішають з весіллям.
- Чемпіонка планує весілля в Україні, але через розв'язану Росією війну цей процес ускладнений.
- Магучіх вдячна обранцю за підтримку та віру в її успіхи, вона розповіла, що Назар Степанов дуже переживає за виступи коханої.
- Чемпіонка натякає на те, що весілля відбудеться після завершення війни проти України, коли буде сприятливий момент для такої події.
Чому Могучіх не поспішає із весіллям
Магучіх та Степанов перебувають у стосунках вже 5 років, а восени 2023 року пара повідомила про заручини.
Однак вони не поспішають зіграти весілля.
Спочатку пара планувала одружитись одразу після завершення Олімпіади-2024 у Парижі, однак молодята так і не змогли визначитись із датою весілля.
За словами Магучіх, вони з її нареченим чекають на слушний момент. При видатна українська спортсменка натякнула, що, скоріш за все, весілля відбудеться вже після завершення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
Де хоче зіграти власне весілля Магучіх
Спортсменка наполягає, що її весілля має пройти саме в Україні. Однак через розв’язану Росією злочинну війну вона поки не може його організувати.
Магучіх також зізналась, що їй пропонували зіграти весілля за кордоном, однак вона хоче зібрати всіх рідних та близьких в одному місці, а багато хто з них через війну не може виїхати з України.
Олімпійська чемпіонка каже, що часто Степанов переймається за виступ коханої більше, ніж вона сама. Ярослава вдячна обранцю, що він завжди поряд та щаслива, що перебуває з ним у стосунках.
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