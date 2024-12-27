Магучіх розкрила плани щодо майбутнього весілля — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Магучіх розкрила плани щодо майбутнього весілля — відео

Ярослава Магучіх
Джерело:  ДІМ

Українська чемпіонка Олімпіади-2024 у Парижі та рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилась власними планами щодо майбутнього весілля з нареченим – професійним бігуном Назаром Степановим. 

Головні тези:

  • Магучіх та Степанов перебувають у стосунках вже 5 років і повідомили про заручини, проте не поспішають з весіллям.
  • Чемпіонка планує весілля в Україні, але через розв'язану Росією війну цей процес ускладнений.
  • Магучіх вдячна обранцю за підтримку та віру в її успіхи, вона розповіла, що Назар Степанов дуже переживає за виступи коханої.
  • Чемпіонка натякає на те, що весілля відбудеться після завершення війни проти України, коли буде сприятливий момент для такої події.

Чому Могучіх не поспішає із весіллям

Магучіх та Степанов перебувають у стосунках вже 5 років, а восени 2023 року пара повідомила про заручини.

Однак вони не поспішають зіграти весілля.

Спочатку пара планувала одружитись одразу після завершення Олімпіади-2024 у Парижі, однак молодята так і не змогли визначитись із датою весілля.

За словами Магучіх, вони з її нареченим чекають на слушний момент. При видатна українська спортсменка натякнула, що, скоріш за все, весілля відбудеться вже після завершення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Подружка постійно каже: "Я вже хочу погуляти на вашому весіллі. Будь ласка, організуйте весілля". Але це все складно, ми чекаємо слушного моменту. Кажуть, що сьогодні треба жити тут і зараз. Але все ж таки треба знайти такий момент, щоб усе було добре — в Україні та у світі, — пояснює Магучіх.

Де хоче зіграти власне весілля Магучіх

Спортсменка наполягає, що її весілля має пройти саме в Україні. Однак через розв’язану Росією злочинну війну вона поки не може його організувати.

Магучіх також зізналась, що їй пропонували зіграти весілля за кордоном, однак вона хоче зібрати всіх рідних та близьких в одному місці, а багато хто з них через війну не може виїхати з України.

Весілля хочу в Україні. Мені пропонували організувати його за кордоном, але я не хочу. Я змалку хотіла весілля — таке вдома, з родичами, з усіма застіллями. Звичайно, коли я виросла, то вже не хочу такого масштабного, великого весілля, як раніше. Але все одно хочеться зібрати родичів і друзів в одному місці, — розповідає олімпійська чемпіонка.

Олімпійська чемпіонка каже, що часто Степанов переймається за виступ коханої більше, ніж вона сама. Ярослава вдячна обранцю, що він завжди поряд та щаслива, що перебуває з ним у стосунках.

Він хвилюється більше, ніж я. Він завжди в мене вірить, підтримує перед змаганнями. Після виступу підходить, вітає, а потім: "Ну, нарешті ти відстрибала, тепер усе добре". Я відчуваю його колосальну підтримку. І я дуже рада, що все в мене так склалося, — підкреслює Магучіх.

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