Українська чемпіонка Олімпіади-2024 у Парижі та рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилась власними планами щодо майбутнього весілля з нареченим – професійним бігуном Назаром Степановим.

Чому Могучіх не поспішає із весіллям

Магучіх та Степанов перебувають у стосунках вже 5 років, а восени 2023 року пара повідомила про заручини.

Однак вони не поспішають зіграти весілля.

Спочатку пара планувала одружитись одразу після завершення Олімпіади-2024 у Парижі, однак молодята так і не змогли визначитись із датою весілля.

За словами Магучіх, вони з її нареченим чекають на слушний момент. При видатна українська спортсменка натякнула, що, скоріш за все, весілля відбудеться вже після завершення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Подружка постійно каже: "Я вже хочу погуляти на вашому весіллі. Будь ласка, організуйте весілля". Але це все складно, ми чекаємо слушного моменту. Кажуть, що сьогодні треба жити тут і зараз. Але все ж таки треба знайти такий момент, щоб усе було добре — в Україні та у світі, — пояснює Магучіх. Поширити

Де хоче зіграти власне весілля Магучіх

Спортсменка наполягає, що її весілля має пройти саме в Україні. Однак через розв’язану Росією злочинну війну вона поки не може його організувати.

Магучіх також зізналась, що їй пропонували зіграти весілля за кордоном, однак вона хоче зібрати всіх рідних та близьких в одному місці, а багато хто з них через війну не може виїхати з України.

Весілля хочу в Україні. Мені пропонували організувати його за кордоном, але я не хочу. Я змалку хотіла весілля — таке вдома, з родичами, з усіма застіллями. Звичайно, коли я виросла, то вже не хочу такого масштабного, великого весілля, як раніше. Але все одно хочеться зібрати родичів і друзів в одному місці, — розповідає олімпійська чемпіонка. Поширити

Олімпійська чемпіонка каже, що часто Степанов переймається за виступ коханої більше, ніж вона сама. Ярослава вдячна обранцю, що він завжди поряд та щаслива, що перебуває з ним у стосунках.