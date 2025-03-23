Ярослава Магучих завоевала еще одну престижную награду — видео

Во время Чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в китайском Нанкине, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла почетное третье место, завоевав бронзу на соревнованиях.

Магучих снова продемонстрировала свое мастерство

Украинская легкоатлетка показала результат 1 м 95 см, хотя начиналось все с 1 м 85 см.

Ярослава эту высоту пропустила, а большинство соперниц Магучих одолели ее с первого прыжка.

Что касается еще одной украинки — Екатерина Табашник — она взяла планку со второй попытки.

1 м 89 см она одолела только с третьей попытки. У Магучих не было проблем и решила пропускать 1 м 92 см. К сожалению, Екатерина не смогла взять эту высоту.

Подъем планки на 3 см не остановил представительницу Украины — взято с первой попытки. А вот на 1 м 97 см начались проблемы. К сожалению, она не могла взять. Главные конкурентки — австралийки Олислагерс и Паттерсон — прыгнули с запасом. Поделиться

Украинская легкоатлетка перенесла на 1 м 99 см. Снова неудачно. И решающую попытку тоже не смогла преодолеть. Несмотря на это, Ярослава Магучих все же завоевала для Украины бронзовую медаль.