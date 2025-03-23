Ярослава Магучіх виборола ще одну престижну нагороду — відео

Під час Чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні, що проходить у китайському Нанкіні, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла почесне третє місце, завоювавши бронзу на змаганнях.
Головні тези:
- Ярослава Магучіх взяла висоту 1 м 95 см.
- Українська спортсменка показала високий рівень підготовки та витримки на чемпіонаті.
Магучіх знову продемонструвала свою майстерність
Українська легкоатлетка показала результат 1 м 95 см, хоча починалося все з з 1 м 85 см.
Ярослава цю висоту пропустила, а більшість суперниць Магучіх здолали її з першого стрибка.
Що стосується ще однієї українки — Катерина Табашник — то вона взяла планку з другої спроби.
1 м 89 см вона здолала лише з третьої спроби. Магучіх не мала проблем і вирішила пропускати 1 м 92 см. На жаль, Катерина не змогла взяти цю висоту.
Українська легкоатлетка перенесла на 1 м 99 см. Знову невдало. І вирішальну спробу також не змогла подолати. Попри це Ярослава Магучіх все ж виборола для України бронзову медаль.
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