Ярослава Магучіх виборола ще одну престижну нагороду — відео
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Ярослава Магучіх виборола ще одну престижну нагороду — відео

Магучіх
Джерело:  online.ua

Під час Чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні, що проходить у китайському Нанкіні, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла почесне третє місце, завоювавши бронзу на змаганнях.

Головні тези:

  • Ярослава Магучіх взяла висоту 1 м 95 см.
  • Українська спортсменка показала високий рівень підготовки та витримки на чемпіонаті.

Магучіх знову продемонструвала свою майстерність

Українська легкоатлетка показала результат 1 м 95 см, хоча починалося все з з 1 м 85 см.

Ярослава цю висоту пропустила, а більшість суперниць Магучіх здолали її з першого стрибка.

Що стосується ще однієї українки — Катерина Табашник — то вона взяла планку з другої спроби.

1 м 89 см вона здолала лише з третьої спроби. Магучіх не мала проблем і вирішила пропускати 1 м 92 см. На жаль, Катерина не змогла взяти цю висоту.

Підйом планки на 3 см не зупинив представницю України — взято з першої спроби. А от на 1 м 97 см почалися проблеми. На жаль, вона не змогла взяти. Головні конкурентки — австралійки Оліслагерс і Паттерсон — стрибнули із запасом.

Українська легкоатлетка перенесла на 1 м 99 см. Знову невдало. І вирішальну спробу також не змогла подолати. Попри це Ярослава Магучіх все ж виборола для України бронзову медаль.

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