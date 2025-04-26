Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с победы начала новый сезон Бриллиантовой лиги, стартовавший первым этапом в китайском Сямене.
Главные тезисы
- Для победы 23-летней днепрянке хватило скачка на 1,97.
- Юлия Левченко заняла четвертую строчку.
Магучих уверенно победила на этапе Бриллиантовой лиги
Для победы 23-летней днепрянке хватило скачка на 1,97. Второе место заняла австралийка Элеанор Паттерсон (1,94), третьей завершила соревнование Никола Олислагерс по Австралии (1,94).
Юлия Левченко заняла четвертое место, 27-летняя киевлянка путем количества попыток опередила британку Морган Лейк и немок Кристину Гонсел и Имке Оннен, которые также завершили прыжки на высоте 1,94 м.
Бриллиантовая лига-2025
Этап 1, Сямэнь, Китай. 26 апреля, прыжки в высоту, женщины
Ярослава Магучих (Украина) — 1,97;
Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,94;
Никола Олислагерс (Австралия) — 1,94;
Юлия Левченко (Украина) — 1,94;
Морган Лейк (Великобритания) — 1,94;
Кристина Гонсел (Германия) — 1,94;
Имке Оннен (Германия) — 1,94;
Татьяна Гусин (Греция) — 1,84;
Элизабет Пигела (Эстония) — 1,84;
Элла Юннила (Финляндия) — ...
Как и ожидалось, главная борьба развернулась между Магучими и австралийками, однако борьбы не получилось. Украинка начала с 1,91 и уверенно взяла три высоты первой попытки.
Магучих попыталась взять высоту 2,03, однако все попытки оказались неудачными.
Следующий этап состоится через неделю, 3 мая, в Шанхае.
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