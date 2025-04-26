Магучих с победы начала новый сезон Бриллиантовой лиги
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Магучих с победы начала новый сезон Бриллиантовой лиги

Магучих
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Источник:  Champion

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с победы начала новый сезон Бриллиантовой лиги, стартовавший первым этапом в китайском Сямене.

Главные тезисы

  • Для победы 23-летней днепрянке хватило скачка на 1,97.
  • Юлия Левченко заняла четвертую строчку.

Магучих уверенно победила на этапе Бриллиантовой лиги

Для победы 23-летней днепрянке хватило скачка на 1,97. Второе место заняла австралийка Элеанор Паттерсон (1,94), третьей завершила соревнование Никола Олислагерс по Австралии (1,94).

Юлия Левченко заняла четвертое место, 27-летняя киевлянка путем количества попыток опередила британку Морган Лейк и немок Кристину Гонсел и Имке Оннен, которые также завершили прыжки на высоте 1,94 м.

Бриллиантовая лига-2025

Этап 1, Сямэнь, Китай. 26 апреля, прыжки в высоту, женщины

  • Ярослава Магучих (Украина) — 1,97;

  • Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,94;

  • Никола Олислагерс (Австралия) — 1,94;

  • Юлия Левченко (Украина) — 1,94;

  • Морган Лейк (Великобритания) — 1,94;

  • Кристина Гонсел (Германия) — 1,94;

  • Имке Оннен (Германия) — 1,94;

  • Татьяна Гусин (Греция) — 1,84;

  • Элизабет Пигела (Эстония) — 1,84;

  • Элла Юннила (Финляндия) — ...

Как и ожидалось, главная борьба развернулась между Магучими и австралийками, однако борьбы не получилось. Украинка начала с 1,91 и уверенно взяла три высоты первой попытки.

Австралийки, в свою очередь, не сумели преодолеть 1,97. Паттерсон в результате количества попыток заняла второе место, Олислагерс — третье.

Магучих попыталась взять высоту 2,03, однако все попытки оказались неудачными.

Следующий этап состоится через неделю, 3 мая, в Шанхае.

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