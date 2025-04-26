Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с победы начала новый сезон Бриллиантовой лиги, стартовавший первым этапом в китайском Сямене.

Магучих уверенно победила на этапе Бриллиантовой лиги

Для победы 23-летней днепрянке хватило скачка на 1,97. Второе место заняла австралийка Элеанор Паттерсон (1,94), третьей завершила соревнование Никола Олислагерс по Австралии (1,94).

Юлия Левченко заняла четвертое место, 27-летняя киевлянка путем количества попыток опередила британку Морган Лейк и немок Кристину Гонсел и Имке Оннен, которые также завершили прыжки на высоте 1,94 м.

Бриллиантовая лига-2025

Этап 1, Сямэнь, Китай. 26 апреля, прыжки в высоту, женщины

Ярослава Магучих (Украина) — 1,97;

Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,94;

Никола Олислагерс (Австралия) — 1,94;

Юлия Левченко (Украина) — 1,94;

Морган Лейк (Великобритания) — 1,94;

Кристина Гонсел (Германия) — 1,94;

Имке Оннен (Германия) — 1,94;

Татьяна Гусин (Греция) — 1,84;

Элизабет Пигела (Эстония) — 1,84;

Элла Юннила (Финляндия) — ...

Как и ожидалось, главная борьба развернулась между Магучими и австралийками, однако борьбы не получилось. Украинка начала с 1,91 и уверенно взяла три высоты первой попытки.

Австралийки, в свою очередь, не сумели преодолеть 1,97. Паттерсон в результате количества попыток заняла второе место, Олислагерс — третье. Поделиться

Магучих попыталась взять высоту 2,03, однако все попытки оказались неудачными.