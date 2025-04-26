Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх з перемоги розпочала новий сезон Діамантової ліги, який стартував першим етапом у китайському Сямені.
Головні тези:
- Для перемоги 23-річній дніпрянці вистачило стрибка на 1,97.
- Юлія Левченко посіла четверту сходинку.
Магучіх впевнено перемогла на етапі Діамантової ліги
Для перемоги 23-річній дніпрянці вистачило стрибка на 1,97. Друге місце виборола австралійка Елеанор Паттерсон (1,94), третьою завершила змагання Нікола Оліслагерс з Австралії (1,94).
Юлія Левченко посіла четверту сходинку, 27-річна киянка шляхом кількості спроб випередила британку Морган Лейк та німкень Крістіну Гонсел і Імке Оннен, які також завершили стрибки на висоті 1,94 м.
Діамантова ліга-2025
Етап 1, Сямень, Китай. 26 квітня, стрибки у висоту, жінки
Ярослава Магучіх (Україна) — 1,97;
Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,94;
Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,94;
Юлія Левченко (Україна) — 1,94;
Морган Лейк (Велика Британія) — 1,94;
Крістіна Гонсел (Німеччина) — 1,94;
Імке Оннен (Німеччина) — 1,94;
Татьяна Гусін (Греція) — 1,84;
Елізабет Пігела (Естонія) — 1,84;
Елла Юнніла (Фінляндія) — ...
Як і очікувалось, головна боротьба розгорнулася між Магучіх і австралійками, проте боротьби не вийшло. Українка розпочала з 1,91 і впевнено взяла три висоти з перших спроб.
Магучіх спробувала взяти висоту 2,03, проте всі спроби виявились невдалими.
Наступний етап відбудеться через тиждень, 3 травня, в Шанхаї.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-