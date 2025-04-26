Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх з перемоги розпочала новий сезон Діамантової ліги, який стартував першим етапом у китайському Сямені.

Магучіх впевнено перемогла на етапі Діамантової ліги

Для перемоги 23-річній дніпрянці вистачило стрибка на 1,97. Друге місце виборола австралійка Елеанор Паттерсон (1,94), третьою завершила змагання Нікола Оліслагерс з Австралії (1,94).

Юлія Левченко посіла четверту сходинку, 27-річна киянка шляхом кількості спроб випередила британку Морган Лейк та німкень Крістіну Гонсел і Імке Оннен, які також завершили стрибки на висоті 1,94 м.

Діамантова ліга-2025

Етап 1, Сямень, Китай. 26 квітня, стрибки у висоту, жінки

Ярослава Магучіх (Україна) — 1,97;

Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,94;

Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,94;

Юлія Левченко (Україна) — 1,94;

Морган Лейк (Велика Британія) — 1,94;

Крістіна Гонсел (Німеччина) — 1,94;

Імке Оннен (Німеччина) — 1,94;

Татьяна Гусін (Греція) — 1,84;

Елізабет Пігела (Естонія) — 1,84;

Елла Юнніла (Фінляндія) — ...

Як і очікувалось, головна боротьба розгорнулася між Магучіх і австралійками, проте боротьби не вийшло. Українка розпочала з 1,91 і впевнено взяла три висоти з перших спроб.

Австралійки, своєю чергою, не зуміли подолати 1,97. Паттерсон внаслідок кількості спроб посіла друге місце, Оліслагерс — третя. Поширити

Магучіх спробувала взяти висоту 2,03, проте всі спроби виявились невдалими.