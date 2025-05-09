Рекорд сезону. Магучіх виграла турнір What Gravity Challenge

У катарській Досі відбулися змагання жіночих стрибків у висоту турніру What Gravity Challenge. Участь у турнірі взяли дві українки — Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Магучіх виграла турнір What Gravity Challenge

До турніру в Досі Ярослава Магучіх підходила на тлі перемог у двох етапах Діамантової ліги, які проходили в китайських Сямені та Шанхаї. Натомість Юлія Левченко на обох етап зупинялася за крок до медалі та завершувала змагання четвертою. При цьому в Шанхаї Левченко продемонструвала найкращий результат сезону — 1.91 м.

Магучіх та Левченко на What Gravity Challenge-2025 боролися з вісьмома іншими суперницями. Серед них — бронзова призерка Ігор у Парижі Елеанор Паттерсон, німкені Крістіна Гонзель, Імке Оннен, британка Морган Лейк.

За підсумками виступів стрибунок на стартових трьох планках змагання продовжили дев'ять легкоатлеток. Серед них була і Юлія Левченко, яка пройшла всі три позначки з першої спроби. Ярослава Магучіх, як і Елеанор Паттерсон, розпочинали змагання з висоти 1.90 м.

На четвертій позначці 1.94 Магучіх та Левченко та британка Морган Лейк стали єдиними спортсменками, які подолали висоту з першої спроби. При цьому Левченко встановила найкращий результат в сезоні. Востаннє так високо українка стрибала у липні 2023 року — 1.95 м. Поширити

Ярослава залишилася єдиною спортсменкою, яка стрибала два метри. В результаті українка підкорила висоту з першої спроби та стала першою в історії чемпіонкою нового турніру.

Вже у статусі переможниці змагань Магучіх замовила планку на висоті 2.02 м та взяла цю позначку з першого разу, що дозволило їй встановити найкращий результат сезону у світі.

Левченко за підсумками турніру стала бронзовою призеркою. Впродовж змагань вона поступалася польці Жодзік, результат якої організатори не зарахували — українка вперше в сезоні зійшла на подіум міжнародних турнірів.