Рекорд сезона. Магучих выиграла турнир What Gravity Challenge
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Рекорд сезона. Магучих выиграла турнир What Gravity Challenge

Магучих
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Источник:  Суспільне. Спорт

В катарской Дохе состоялись соревнования женских прыжков в высоту турнира What Gravity Challenge. Участие в турнире приняли две украинки — Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Главные тезисы

  • Ярослава Магучих выиграла турнир What Gravity Challenge в Катаре, демонстрируя высокий уровень подготовки и мастерство.
  • Участие в соревнованиях приняли также другие известные спортсменки, такие как Юлия Левченко и Элеанор Паттерсон.

Магучих выиграла турнир What Gravity Challenge

К турниру в Дохе Ярослава Магучих подходила на фоне побед в двух этапах Бриллиантовой лиги, проходивших в китайских Сямэне и Шанхае. Юлия Левченко на обоих этапах останавливалась в шаге от медали и завершала соревнование четвертой. При этом в Шанхае Левченко продемонстрировала лучший результат сезона – 1.91 м.

Магучих и Левченко на What Gravity Challenge-2025 боролись с восемью другими соперницами. Среди них — бронзовый призер Игр в Париже Элеанор Паттерсон, немки Кристина Гонзель, Имке Оннен, британка Морган Лейк.

По итогам выступлений прыжок на стартовых трех планках соревнования продолжили девять легкоатлеток. Среди них была и Юлия Левченко, прошедшая все три отметки с первой попытки. Ярослава Магучих, как и Элеанор Паттерсон, начинали состязание с высоты 1.90 м.

На четвертой отметке 1.94 Магучих и Левченко и британка Морган Лейк стали единственными спортсменками, преодолевшими высоту с первой попытки. При этом Левченко установила самый лучший результат в сезоне. Последний раз так высоко украинка прыгала в июле 2023 года - 1.95 м.

Ярослава осталась единственной спортсменкой, прыгавшей два метра. В результате украинка покорила высоту с первой попытки и стала первой в истории чемпионкой нового турнира.

Уже в статусе победительницы соревнований Магучих заказала планку на высоте 2,02 м и взяла эту отметку с первого раза, что позволило ей установить лучший результат сезона в мире.

Левченко по итогам турнира стала бронзовым призером. В течение соревнований она уступала польке Жодиц, результат которой организаторы не засчитали — украинка впервые в сезоне взошла на подиум международных турниров.

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