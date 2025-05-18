Магучіх тріумфувала на золотому етапі Континентального туру в Японії

Всесвітньовідома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх змогла вибороти перемогу під час змагань зі стрибків у висоту на золотому етапі Континентального туру в Токіо.

Магучіх знову виборола золото

Українська атлетка знову приголомшила світ спорту своїм результатом — цього разу вона підкорила висоту у 1,98.

Що важливо розуміти, “срібло” зі скромними 1,85 дісталося представниці Чехії Махаелі Грубі.

На третій позиції розмістилася Татьяна Гусін — 1,80 см.

Через низький рівень учасниць, Магучіх для перемоги вистачило стартової заявленої висоти 1,91, яку вона взяла з першої спроби. Далі українка взяла з першої спроби 1,96 та спробувала підкорити 2,0 — безрезультатно. Поширити

Як виглядає загальний рейтинг:

Ярослава Магучіх — 1,96;

Міхаела Груба — 1,85;

Татьяна Гусін — 1,8;

Нагіса Такахасі — 1,8;

Елізабет Пігела — 1,8;

Кайде Іто — 1,75.

Варто звернути увагу на те, що українська легкоатлетка виграла четверті змагання поспіль після старту літнього сезону.