Магучіх тріумфувала на золотому етапі Континентального туру в Японії
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Магучіх тріумфувала на золотому етапі Континентального туру в Японії

Магучіх знову виборола золото
Джерело:  online.ua

Всесвітньовідома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх змогла вибороти перемогу під час змагань зі стрибків у висоту на золотому етапі Континентального туру в Токіо.

Головні тези:

  • Українська легкоатлетка продемонструвала вражаючий результат, підкоривши висоту у 1,98 метра.
  • Магучіх вже четвертий раз поспіль виграє змагання з початку літнього сезону.

Магучіх знову виборола золото

Українська атлетка знову приголомшила світ спорту своїм результатом — цього разу вона підкорила висоту у 1,98.

Що важливо розуміти, “срібло” зі скромними 1,85 дісталося представниці Чехії Махаелі Грубі.

На третій позиції розмістилася Татьяна Гусін — 1,80 см.

Через низький рівень учасниць, Магучіх для перемоги вистачило стартової заявленої висоти 1,91, яку вона взяла з першої спроби. Далі українка взяла з першої спроби 1,96 та спробувала підкорити 2,0 — безрезультатно.

Як виглядає загальний рейтинг:

  • Ярослава Магучіх — 1,96;

  • Міхаела Груба — 1,85;

  • Татьяна Гусін — 1,8;

  • Нагіса Такахасі — 1,8;

  • Елізабет Пігела — 1,8;

  • Кайде Іто — 1,75.

Варто звернути увагу на те, що українська легкоатлетка виграла четверті змагання поспіль після старту літнього сезону.

Ба більше, раніше 23-річна Ярослава Магучіх тріумфувала на етапах Діамантової ліги в Сямені та Шанхаї, а також на комерційному турнірі в Досі.

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