Магучіх тріумфувала на золотому етапі Континентального туру в Японії

Всесвітньовідома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх змогла вибороти перемогу під час змагань зі стрибків у висоту на золотому етапі Континентального туру в Токіо.
Головні тези:
- Українська легкоатлетка продемонструвала вражаючий результат, підкоривши висоту у 1,98 метра.
- Магучіх вже четвертий раз поспіль виграє змагання з початку літнього сезону.
Магучіх знову виборола золото
Українська атлетка знову приголомшила світ спорту своїм результатом — цього разу вона підкорила висоту у 1,98.
Що важливо розуміти, “срібло” зі скромними 1,85 дісталося представниці Чехії Махаелі Грубі.
На третій позиції розмістилася Татьяна Гусін — 1,80 см.
Як виглядає загальний рейтинг:
Ярослава Магучіх — 1,96;
Міхаела Груба — 1,85;
Татьяна Гусін — 1,8;
Нагіса Такахасі — 1,8;
Елізабет Пігела — 1,8;
Кайде Іто — 1,75.
Варто звернути увагу на те, що українська легкоатлетка виграла четверті змагання поспіль після старту літнього сезону.
Ба більше, раніше 23-річна Ярослава Магучіх тріумфувала на етапах Діамантової ліги в Сямені та Шанхаї, а також на комерційному турнірі в Досі.
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