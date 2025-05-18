Магучих победила на золотом этапе Континентального тура в Японии
Категория
Спорт
Дата публикации

Магучих победила на золотом этапе Континентального тура в Японии

Магучих снова с золотом
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Источник:  online.ua

Всемирно известная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих смогла одержать победу во время соревнований по прыжкам в высоту на золотом этапе Континентального тура в Токио.

Главные тезисы

  • Украинская легкоатлетка продемонстрировала впечатляющий результат, покорив высоту 1,98 метра.
  • Магучих уже в четвертый раз подряд выигрывает соревнования с начала летнего сезона.

Магучих снова с золотом

Украинская атлетка снова ошеломила мир спорта своим результатом — на этот раз она покорила высоту 1,98.

Что важно понимать, "серебро" со скромными 1,85 досталось представительнице Чехии Махаэле Груби.

На третьей позиции разместилась Татьяна Гусин — 1,80 см.

Из-за низкого уровня участниц, Магучих для победы хватило стартовой заявленной высоты 1,91, которую она взяла с первой попытки. Далее украинка взяла с первой попытки 1,96 и попыталась покорить 2,0 безрезультатно.

Как выглядит общий рейтинг:

  • Ярослава Магучих — 1,96;

  • Михаэла Грубо — 1,85;

  • Татьяна Гусин — 1,8;

  • Нагиса Такахаси — 1,8;

  • Элизабет Пигела — 1,8;

  • Кайде Ито — 1,75.

Стоит обратить внимание, что украинская легкоатлетка выиграла четвертые соревнования подряд после старта летнего сезона.

Более того, ранее 23-летняя Ярослава Магучих одержала победу на этапах Бриллиантовой лиги в Сямене и Шанхае, а также на коммерческом турнире в Дохе.

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