Магучих победила на золотом этапе Континентального тура в Японии

Всемирно известная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих смогла одержать победу во время соревнований по прыжкам в высоту на золотом этапе Континентального тура в Токио.
Главные тезисы
- Украинская легкоатлетка продемонстрировала впечатляющий результат, покорив высоту 1,98 метра.
- Магучих уже в четвертый раз подряд выигрывает соревнования с начала летнего сезона.
Магучих снова с золотом
Украинская атлетка снова ошеломила мир спорта своим результатом — на этот раз она покорила высоту 1,98.
Что важно понимать, "серебро" со скромными 1,85 досталось представительнице Чехии Махаэле Груби.
На третьей позиции разместилась Татьяна Гусин — 1,80 см.
Как выглядит общий рейтинг:
Ярослава Магучих — 1,96;
Михаэла Грубо — 1,85;
Татьяна Гусин — 1,8;
Нагиса Такахаси — 1,8;
Элизабет Пигела — 1,8;
Кайде Ито — 1,75.
Стоит обратить внимание, что украинская легкоатлетка выиграла четвертые соревнования подряд после старта летнего сезона.
Более того, ранее 23-летняя Ярослава Магучих одержала победу на этапах Бриллиантовой лиги в Сямене и Шанхае, а также на коммерческом турнире в Дохе.
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