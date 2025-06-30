Магучих стала чемпионкой командного Евро-2025 по легкой атлетике

Украинская мировая рекордсменка Ярослава Магучих во второй раз стала победительницей в прыжках в высоту среди женщин на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике в дивизионе I.
Главные тезисы
- Ярослава Магучих защитила свое золото в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике.
- Магучих победила в прыжках в высоту, покорив высоту в 2.00 метра.
Магучих снова победила на командном Евро-2025
В 2025 году победительница Олимпиады-2024 защищала свой титул чемпионки командного Евро по легкой атлетике, который получила в 2024 году, когда Украина выступила во втором дивизионе соревнований.
Первые четыре планки в 1.75, 1.80, 1.84 и 1.88 г. Магучих пропустила и начала соревнование с высоты в 1.91 м, которую взяла с первой попытки.
На планке в 1.91 м осталось восемь легкоатлеток. Украинка покорила высоту в 1.94 м снова с первой попытки, и гарантировала место в топ-3 вместе с полькой Марией Жодик и немкой Имне Оннен.
Украинская легкоатлетка попыталась улучшить свой результат на планке 2.03 м и поставить рекорд сезона в мире, однако не смогла покорить высоту за три попытки.
Командный Евро-2025. Прыжки в высоту (женщины)
Ярослава Магучих (Украина) — 2.00 м
Мария Жодик (Польша) — 1.97 м
Имке Оннен (Германия) — 1.94 м
Ярослава Магучих одержала вторую победу на командном Евро-2025 по легкой атлетике и защитила свое "золото" в прыжках в высоту.
Украинка победила впервые за три международных старта: до этого она дважды подряд выигрывала "серебро" на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже.
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