Магучих стала чемпионкой командного Евро-2025 по легкой атлетике

Украинская мировая рекордсменка Ярослава Магучих во второй раз стала победительницей в прыжках в высоту среди женщин на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике в дивизионе I.

Магучих снова победила на командном Евро-2025

В 2025 году победительница Олимпиады-2024 защищала свой титул чемпионки командного Евро по легкой атлетике, который получила в 2024 году, когда Украина выступила во втором дивизионе соревнований.

Первые четыре планки в 1.75, 1.80, 1.84 и 1.88 г. Магучих пропустила и начала соревнование с высоты в 1.91 м, которую взяла с первой попытки.

На планке в 1.91 м осталось восемь легкоатлеток. Украинка покорила высоту в 1.94 м снова с первой попытки, и гарантировала место в топ-3 вместе с полькой Марией Жодик и немкой Имне Оннен.

Магучих только с третьей попытки сумела взять планку в 1.97 м, как и Жодзик. Ярослава покорила с первой попытки высоту в 2.00 м и досрочно обеспечила себе победу — Жодзик не сумела покорить планку в двух попытках. Поделиться

Украинская легкоатлетка попыталась улучшить свой результат на планке 2.03 м и поставить рекорд сезона в мире, однако не смогла покорить высоту за три попытки.

Командный Евро-2025. Прыжки в высоту (женщины)

Ярослава Магучих (Украина) — 2.00 м Мария Жодик (Польша) — 1.97 м Имке Оннен (Германия) — 1.94 м

Ярослава Магучих одержала вторую победу на командном Евро-2025 по легкой атлетике и защитила свое "золото" в прыжках в высоту.