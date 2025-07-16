Магучіх здобула "золото" на етапі Континентального туру в Бельгії

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розділила перемогу на "бронзовому" етапі Континентального туру в бельгійському Льєжі.
Головні тези:
- Ярослава Магучіх вразила своїми успіхами на етапі Континентального туру у Льєжі, розділивши “золото” у стрибках у висоту.
- Українська спортсменка виграла вже два медальні старти на рівні Діамантової ліги у цьому сезоні.
Магучіх розділила "золото" на етапі Континентального туру зі стрибків у висоту
Від початку літа Магучіх провела два медальні старти на рівні Діамантової ліги — в обох випадках здобувала "срібло" і поступалася австралійці Ніколі Оліслагерс. Також наприкінці червня українка виграла змагання елітного дивізіону на командному чемпіонаті Європи.
Виступи Магучіх розпочала пізніше за всіх — на п'ятій планці висотою в 1.91 метра. Її українка подолала з другої спроби.
1.94 м Ярослава пропускала, а на наступній висоті 1.96 метра не використала всі три спроби.
Магучіх розділила "золото" з Гафнагель — американка також переносила на 1.96 м і не використала вирішальну спробу. Подіум довершила чешка Міхаела Груба (1.86 м).
Континентальний тур. Льєж. Стрибки у висоту (жінки)
Ярослава Магучіх (Україна) — 1.91 м
Черіті Гафнагель (США) — 1.91 м
Міхаела Груба (Чехія) — 1.86 м
1.91 м — найменший результат Магучіх у медальних стартах з червня 2022 року, коли українка фінішувала п'ятою на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі (1.89 м).
Наступні змагання Ярослава проведе на Діамантовій лізі у Лондоні в суботу, 19 липня.
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