Магучіх здобула "золото" на етапі Континентального туру в Бельгії
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Магучіх здобула "золото" на етапі Континентального туру в Бельгії

Магучіх
Джерело:  Суспільне. Спорт

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розділила перемогу на "бронзовому" етапі Континентального туру в бельгійському Льєжі.

Головні тези:

  • Ярослава Магучіх вразила своїми успіхами на етапі Континентального туру у Льєжі, розділивши “золото” у стрибках у висоту.
  • Українська спортсменка виграла вже два медальні старти на рівні Діамантової ліги у цьому сезоні.

Магучіх розділила "золото" на етапі Континентального туру зі стрибків у висоту

Від початку літа Магучіх провела два медальні старти на рівні Діамантової ліги — в обох випадках здобувала "срібло" і поступалася австралійці Ніколі Оліслагерс. Також наприкінці червня українка виграла змагання елітного дивізіону на командному чемпіонаті Європи.

У Льєжі найрейтинговішою суперницею Ярослави стала американка Черіті Гафнагель, 16-та у світовому заліку дисципліни. Усього на старт вийшли сім стрибунок.

Виступи Магучіх розпочала пізніше за всіх — на п'ятій планці висотою в 1.91 метра. Її українка подолала з другої спроби.

1.94 м Ярослава пропускала, а на наступній висоті 1.96 метра не використала всі три спроби.

Магучіх розділила "золото" з Гафнагель — американка також переносила на 1.96 м і не використала вирішальну спробу. Подіум довершила чешка Міхаела Груба (1.86 м).

Континентальний тур. Льєж. Стрибки у висоту (жінки)

  • Ярослава Магучіх (Україна) — 1.91 м

  • Черіті Гафнагель (США) — 1.91 м

  • Міхаела Груба (Чехія) — 1.86 м

1.91 м — найменший результат Магучіх у медальних стартах з червня 2022 року, коли українка фінішувала п'ятою на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі (1.89 м).

Наступні змагання Ярослава проведе на Діамантовій лізі у Лондоні в суботу, 19 липня.

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