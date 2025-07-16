Магучих завоевала "золото" на этапе Континентального тура в Бельгии

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих разделила победу на "бронзовом" этапе Континентального тура в бельгийском Льеже.
Главные тезисы
- Ярослава Магучих выиграла “золото” на этапе Континентального тура в бельгийском Льеже, поделив победу с Черити Гафнагель.
- Этот успех стал уже второй медалью для украинской спортсменки на уровне Бриллиантовой лиги в этом сезоне.
Магучих разделила "золото" на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту
С начала лета Магучих провела два медальных старта на уровне Бриллиантовой лиги — в обоих случаях получала "серебро" и уступала австралийке Николе Олислагерс. Также в конце июня украинка выиграла соревнование элитного дивизиона на командном чемпионате Европы.
Выступления Магучих начала позже всех — на пятой планке высотой в 1.91 метра. Ее украинка преодолела со второй попытки.
1.94 м Ярослава пропускала, а на следующей высоте 1.96 метра не использовала все три попытки.
Магучих разделила "золото" с Гафнагелем — американка также переносила на 1.96 м и не использовала решающую попытку. Подиум завершила чешка Михаэла Груба (1.86 м).
Континентальный тур. Льеж. Прыжки в высоту (женщины)
Ярослава Магучих (Украина) — 1.91 м
Черити Гафнагель (США) — 1.91 м
Михаэла Груба (Чехия) — 1.86 м
1.91 м — самый маленький результат Магучих в медальных стартах с июня 2022 года, когда украинка финишировала пятой на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (1.89 м).
Следующие соревнования Ярослава проведет на Бриллиантовой лиге в Лондоне в субботу, 19 июля.
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