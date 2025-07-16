Магучих завоевала "золото" на этапе Континентального тура в Бельгии
Категория
Спорт
Дата публикации

Магучих завоевала "золото" на этапе Континентального тура в Бельгии

Магучих
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих разделила победу на "бронзовом" этапе Континентального тура в бельгийском Льеже.

Главные тезисы

  • Ярослава Магучих выиграла “золото” на этапе Континентального тура в бельгийском Льеже, поделив победу с Черити Гафнагель.
  • Этот успех стал уже второй медалью для украинской спортсменки на уровне Бриллиантовой лиги в этом сезоне.

Магучих разделила "золото" на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту

С начала лета Магучих провела два медальных старта на уровне Бриллиантовой лиги — в обоих случаях получала "серебро" и уступала австралийке Николе Олислагерс. Также в конце июня украинка выиграла соревнование элитного дивизиона на командном чемпионате Европы.

В Льеже самой рейтинговой соперницей Ярославы стала американка Черити Гафнагель, 16-я в мировом зачете дисциплины. Всего на старт вышли семь прыгунок.

Выступления Магучих начала позже всех — на пятой планке высотой в 1.91 метра. Ее украинка преодолела со второй попытки.

1.94 м Ярослава пропускала, а на следующей высоте 1.96 метра не использовала все три попытки.

Магучих разделила "золото" с Гафнагелем — американка также переносила на 1.96 м и не использовала решающую попытку. Подиум завершила чешка Михаэла Груба (1.86 м).

Континентальный тур. Льеж. Прыжки в высоту (женщины)

  • Ярослава Магучих (Украина) — 1.91 м

  • Черити Гафнагель (США) — 1.91 м

  • Михаэла Груба (Чехия) — 1.86 м

1.91 м — самый маленький результат Магучих в медальных стартах с июня 2022 года, когда украинка финишировала пятой на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (1.89 м).

Следующие соревнования Ярослава проведет на Бриллиантовой лиге в Лондоне в субботу, 19 июля.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Рекорд сезона. Магучих выиграла турнир What Gravity Challenge
Магучих
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Магучих победила на золотом этапе Континентального тура в Японии
Магучих снова с золотом
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Магучих стала чемпионкой командного Евро-2025 по легкой атлетике
Магучих

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?