Магучих триумфально выиграла этап Бриллиантовой лиги в Польше

Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Польше

После первого отрезка соревнований обе украинки по разным причинам остались в секторе прыжков в высоту: Табашник взяла 1,88 м, в то время как Магучих только готовилась к старту, присоединившись к землячке на отметке 1,91 м.

Эта высота стала последней для Екатерины, которая не смогла ее преодолеть. К тому же, по количеству попыток 31-летняя украинка уступила двум соперницам. Поделиться

Далее прошли только три участницы: Магучих, Никола Олислагерс и Имке Оннен. Первой из борьбы за золото выбыла немка — в отличие от своих оппоненток, которые с первой попытки прыгнули на 1,94 м, она не смогла взять эту высоту.

Поэтому за победу спорили два главных прыжка в мире. Сначала они с первой попытки прыгнули на 1,97 м, после чего у австралийки появились проблемы с тем, чтобы преодолеть барьер в 2,00 м.

Параллельно с этим Ярослава взяла данную высоту со второй попытки и в итоге выиграла золотую медаль — Магучих впервые за последние три месяца победила Олислагерс.

Бриллиантовая лига-2025. Силезии (Польша). Прыжки в высоту. Женщины

Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м; Никола Олислагерс (Австралия) — 1,97 м; Имке Оннен (Германия) — 1,91 м;

Стоит отметить, что с результатом 2,00 м Ярослава Магучих побила рекорд соревнований в Силезии. Интересно, что предыдущий рекорд 1,98 м принадлежал другой украинке, а именно Юлии Левченко, установившей его в июле 2023 года.