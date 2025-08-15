Магучих триумфально выиграла этап Бриллиантовой лиги в Польше

15 августа украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Екатерина Табашник приняли участие в девятом этапе сезона Бриллиантовой лиги-2025 в польской Силезии. Магучих завоевала первое место.
Главные тезисы
- Ярослава Магучих завоевала первое место на 9-м этапе Бриллиантовой лиги-2025 в Польше, побив рекорд соревнований Силезии.
- Также на соревнованиях приняла участие украинская легкоатлетка Екатерина Табашник, занявшая шестое место в прыжках в высоту.
- Магучих победила, прыгнув на высоту 2,00 метра, преодолев эту отметку со второй попытки.
Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Польше
После первого отрезка соревнований обе украинки по разным причинам остались в секторе прыжков в высоту: Табашник взяла 1,88 м, в то время как Магучих только готовилась к старту, присоединившись к землячке на отметке 1,91 м.
Далее прошли только три участницы: Магучих, Никола Олислагерс и Имке Оннен. Первой из борьбы за золото выбыла немка — в отличие от своих оппоненток, которые с первой попытки прыгнули на 1,94 м, она не смогла взять эту высоту.
Поэтому за победу спорили два главных прыжка в мире. Сначала они с первой попытки прыгнули на 1,97 м, после чего у австралийки появились проблемы с тем, чтобы преодолеть барьер в 2,00 м.
Параллельно с этим Ярослава взяла данную высоту со второй попытки и в итоге выиграла золотую медаль — Магучих впервые за последние три месяца победила Олислагерс.
Бриллиантовая лига-2025. Силезии (Польша). Прыжки в высоту. Женщины
Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м;
Никола Олислагерс (Австралия) — 1,97 м;
Имке Оннен (Германия) — 1,91 м;
Стоит отметить, что с результатом 2,00 м Ярослава Магучих побила рекорд соревнований в Силезии. Интересно, что предыдущий рекорд 1,98 м принадлежал другой украинке, а именно Юлии Левченко, установившей его в июле 2023 года.
