Магучих триумфально выиграла этап Бриллиантовой лиги в Польше
Магучих триумфально выиграла этап Бриллиантовой лиги в Польше

Магучих
Источник:  Champion

15 августа украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Екатерина Табашник приняли участие в девятом этапе сезона Бриллиантовой лиги-2025 в польской Силезии. Магучих завоевала первое место.

Главные тезисы

  • Ярослава Магучих завоевала первое место на 9-м этапе Бриллиантовой лиги-2025 в Польше, побив рекорд соревнований Силезии.
  • Также на соревнованиях приняла участие украинская легкоатлетка Екатерина Табашник, занявшая шестое место в прыжках в высоту.
  • Магучих победила, прыгнув на высоту 2,00 метра, преодолев эту отметку со второй попытки.

Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Польше

После первого отрезка соревнований обе украинки по разным причинам остались в секторе прыжков в высоту: Табашник взяла 1,88 м, в то время как Магучих только готовилась к старту, присоединившись к землячке на отметке 1,91 м.

Эта высота стала последней для Екатерины, которая не смогла ее преодолеть. К тому же, по количеству попыток 31-летняя украинка уступила двум соперницам.

Далее прошли только три участницы: Магучих, Никола Олислагерс и Имке Оннен. Первой из борьбы за золото выбыла немка — в отличие от своих оппоненток, которые с первой попытки прыгнули на 1,94 м, она не смогла взять эту высоту.

Поэтому за победу спорили два главных прыжка в мире. Сначала они с первой попытки прыгнули на 1,97 м, после чего у австралийки появились проблемы с тем, чтобы преодолеть барьер в 2,00 м.

Параллельно с этим Ярослава взяла данную высоту со второй попытки и в итоге выиграла золотую медаль — Магучих впервые за последние три месяца победила Олислагерс.

Бриллиантовая лига-2025. Силезии (Польша). Прыжки в высоту. Женщины

  1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м;

  2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,97 м;

  3. Имке Оннен (Германия) — 1,91 м;

Стоит отметить, что с результатом 2,00 м Ярослава Магучих побила рекорд соревнований в Силезии. Интересно, что предыдущий рекорд 1,98 м принадлежал другой украинке, а именно Юлии Левченко, установившей его в июле 2023 года.

Для Магучих это первая победа на соревнованиях Бриллиантовой лиги с мая. Тогда олимпийская чемпионка выиграла этап в Шанхае. После этого также было золото коммерческого турнира в Дохе.

