Магучіх тріумфально виграла етап Діамантової ліги у Польщі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Магучіх тріумфально виграла етап Діамантової ліги у Польщі

Магучіх
Джерело:  Champion

15 серпня українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Катерина Табашник взяли участь у дев'ятому етапі сезону Діамантової ліги-2025 у польській Сілезії. Магучіх виборола перше місце.

Головні тези:

  • Ярослава Магучіх виборола перше місце на етапі Діамантової ліги у Польщі, стрибнувши на висоту 2,00 метра.
  • Катерина Табашник також біли виступила, посівши шосте місце з результатом 1,88 метра у стрибках у висоту.
  • Магучіх побила рекорд змагань у Сілезії, який належав Юлії Левченко, стрибнувши висоту 2,00 метра.

Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Польщі

Після першого відрізку змагань обидві українки за різних причин залишилися в секторі стрибків у висоту: Табашник взяла 1,88 м, у той час, як Магучіх лише готувалася до старту, приєднавшись до землячки на позначці 1,91 м.

Саме ця висота стала останньою для Катерини, яка не змогла її подолати. До того ж, за кількістю спроб 31-річна українка поступилася двом суперницям.

Далі пройшли тільки три учасниці: Магучіх, Нікола Оліслагерс та Імке Оннен. Першою з боротьби за золото вибула німкеня — на відміну від своїх опоненток, які з першої спроби стрибнули на 1,94 м, вона не змогла взяти цю висоту.

Тож за перемогу сперечалися дві головні стрибунки у світі. Спочатку вони з першої спроби стрибнули на 1,97 м, після чого у австралійки з'явилися проблеми із тим, щоб подолати бар'єр у 2,00 м.

Паралельно із цим Ярослава взяла дану висоту з другої спроби та у підсумку виграла золоту медаль — Магучіх уперше за останні три місяці перемогла Оліслагерс.

Діамантова ліга-2025. Сілезія (Польща). Стрибки у висоту. Жінки

  1. Ярослава Магучіх (Україна) — 2,00 м;

  2. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,97 м;

  3. Імке Оннен (Німеччина) — 1,91 м;

Варто зазначити, що з результатом 2,00 м Ярослава Магучіх побила рекорд змагань у Сілезії. Цікаво, що попередній рекорд 1,98 м належав іншій українці, а саме Юлії Левченко, яка встановила його у липні 2023 року.

Для Магучіх це перша перемога на змаганнях Діамантової ліги з травня. Тоді олімпійська чемпіонка виграла етап у Шанхаї. Після цього також було золото комерційного турніру в Досі.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх стала чемпіонкою командного Євро-2025 з легкої атлетики
Магучіх
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх здобула "золото" на етапі Континентального туру в Бельгії
Магучіх
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх розкрила причину своїх невдалих виступів
Магучіх назвала причину своїх невдач

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?