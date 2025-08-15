Магучіх тріумфально виграла етап Діамантової ліги у Польщі

15 серпня українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Катерина Табашник взяли участь у дев'ятому етапі сезону Діамантової ліги-2025 у польській Сілезії. Магучіх виборола перше місце.
Головні тези:
- Ярослава Магучіх виборола перше місце на етапі Діамантової ліги у Польщі, стрибнувши на висоту 2,00 метра.
- Катерина Табашник також біли виступила, посівши шосте місце з результатом 1,88 метра у стрибках у висоту.
- Магучіх побила рекорд змагань у Сілезії, який належав Юлії Левченко, стрибнувши висоту 2,00 метра.
Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Польщі
Після першого відрізку змагань обидві українки за різних причин залишилися в секторі стрибків у висоту: Табашник взяла 1,88 м, у той час, як Магучіх лише готувалася до старту, приєднавшись до землячки на позначці 1,91 м.
Далі пройшли тільки три учасниці: Магучіх, Нікола Оліслагерс та Імке Оннен. Першою з боротьби за золото вибула німкеня — на відміну від своїх опоненток, які з першої спроби стрибнули на 1,94 м, вона не змогла взяти цю висоту.
Тож за перемогу сперечалися дві головні стрибунки у світі. Спочатку вони з першої спроби стрибнули на 1,97 м, після чого у австралійки з'явилися проблеми із тим, щоб подолати бар'єр у 2,00 м.
Паралельно із цим Ярослава взяла дану висоту з другої спроби та у підсумку виграла золоту медаль — Магучіх уперше за останні три місяці перемогла Оліслагерс.
Діамантова ліга-2025. Сілезія (Польща). Стрибки у висоту. Жінки
Ярослава Магучіх (Україна) — 2,00 м;
Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,97 м;
Імке Оннен (Німеччина) — 1,91 м;
Варто зазначити, що з результатом 2,00 м Ярослава Магучіх побила рекорд змагань у Сілезії. Цікаво, що попередній рекорд 1,98 м належав іншій українці, а саме Юлії Левченко, яка встановила його у липні 2023 року.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-