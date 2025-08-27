Магучіх здобула срібну медаль у фіналі Діамантової ліги

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко завершили виступи у фіналі Діамантової ліги в стрибках у висоту у Цюріху. Магучіх вп'яте поспіль здобула медаль у фіналі Діамантової ліги.

Магучіх стала віцечемпіонкою фіналу Діамантової ліги

У фінал Діамантової ліги українки пробилися з третього та шостого місця рейтингу: Ярослава набрала 35 очок, а Левченко — 18.

Магучіх вп'яте поспіль вийшла у фінал Діамантової ліги: у 2021 році вона здобула "срібло", натомість у 2022-2024 роках вона тричі поспіль вигравала "золото" змагань.

Левченко вшосте в кар'єрі вийшла у фінал Діамантової ліги. У активі стрибунки три "срібла" — у 2017, 2018 та 2019 роках.

Також у фінал Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту кваліфікувались срібна та бронзова призерки Парижа-2024 Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон переможниця етапу в Лондоні Морган Лейк і німкеня Крістіна Гонзель, яка стала однією з трьох стрибунок, що вибороли "золото" в Лозанні. Поширити

Змагання почались з висоти у 1.80 метра, на якій стартувала лише Левченко — подолала її з першої спроби. До висоти 1.91 м у секторі стартували усі спортсменки окрім Магучіх, при цьому усі стрибунки не припускались помилок.

На висоті 1.94 м стартувала Ярослава Магучіх, яку взяла з першої спроби. Першою позначку 1.94 м не подолала Паттерсон. Елеанор стала єдиною легкоатлеткою, яка помилилась на висоті та зрештою завершила змагання.

Висоту 1.97 м без помилок пройшли три стрибунки: Левченко, Магучіх і Оліслагерс. Лейк та Гонзель помилились по два рази, але врятувались та перейшли на 2.00 м.