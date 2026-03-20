Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" ЧМ-2026 по прыжкам в высоту
Категория
Спорт
Дата публикации

Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" ЧМ-2026 по прыжкам в высоту

Украина
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Лидер сборной Украины по легкой атлетике Ярослава Магучих завоевала первую для страны медаль на чемпионате мира-2026 в помещении. Магучих стала победительницей соревнований в секторе прыжков в высоту.

Главные тезисы

  • Ярослава Магучих и Юлия Левченко стали первыми украинками, завоевавшими медали на ЧМ-2026 по прыжкам в высоту в помещении.
  • Украинские легкоатлетки демонстрировали высокий профессионализм и определяли новые рекорды не только для себя, но и для страны.

Двойной подиум Украины: Магучих и Левченко завоевали медали ЧМ-2026

Магучих была одной из двух украинок, принявших участие в женских прыжках в высоту на ЧМ-2026 в помещении. Кроме нее на турнир отобралась Юлия Левченко, которая в течение сезона прыгала на соревнованиях 1.96 м.

До высоты 1.99 м украинки прыгали без ошибок. Левченко взяла сразу три планки (1.85 м, 1.89 м и 1.93 м) с первой попытки, тогда как Магучих начала соревнование с 1.93 м и преодолела ее без дополнительных прыжков.

А уже на высоте 1.96 м Украина гарантировала себе минимум одну медаль: ее преодолели и Магучих, и Левченко, а также австралийка Никола Олислагерс и сербка Ангелина Топич.

Первые ошибки прыгун начались лишь на высоте 2.01 м. К тому времени ни одна из четырех легкоатлеток не ошибалась, а Левченко еще и обновила личный рекорд сезона. Магучих ее преодолела с первой попытки и оторвалась от всех не принявших ее соперниц.

Магучих после чего штурмовала рекорд чемпионатов мира в помещении — 2.06 м. Однако преодолеть эту планку украинцы не удалось.

ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении. Прыжки в высоту, женщины

  1. Ярослава Магучих (Украина) 2.01 м

  2. Никола Олислагерс (Австралия) 1.99 м

  3. Юлия Левченко (Украина) 1.99 м

  4. Ангелина Топич (Сербия) 1.99 м

Магучих — первая украинка в истории с двумя золотыми наградами на ЧМ-2026 в помещении. До сих пор Ярослава делила рекорд с Натальей Добрынской, Александром Богачей и Юрием Билоногом.

Она стала самой титулованной украинкой на чемпионатах мира в помещении — завоевала четвертую медаль. Перед этим Магучих выигрывала награды всех сортов: "золото" (2022 год), "серебро" (2024-й) и "бронзу" (2025-й).

Магучих получила юбилейную, 10-ю золотую медаль для Украины на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении.

Левченко впервые в карьере получила награду ЧМ по легкой атлетике в помещении. До сих пор ее лучшим результатом было пятое место в 2018 году.

Украина также впервые в истории завоевала двойной подиум в женских прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении. До сих пор больше одной награды украинки не боролись.

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская легкоатлетка Левченко победила на Чемпионате Европы U-23 (видео)
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?