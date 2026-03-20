Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" ЧМ-2026 по прыжкам в высоту

Лидер сборной Украины по легкой атлетике Ярослава Магучих завоевала первую для страны медаль на чемпионате мира-2026 в помещении. Магучих стала победительницей соревнований в секторе прыжков в высоту.

Двойной подиум Украины: Магучих и Левченко завоевали медали ЧМ-2026

Магучих была одной из двух украинок, принявших участие в женских прыжках в высоту на ЧМ-2026 в помещении. Кроме нее на турнир отобралась Юлия Левченко, которая в течение сезона прыгала на соревнованиях 1.96 м.

До высоты 1.99 м украинки прыгали без ошибок. Левченко взяла сразу три планки (1.85 м, 1.89 м и 1.93 м) с первой попытки, тогда как Магучих начала соревнование с 1.93 м и преодолела ее без дополнительных прыжков.

А уже на высоте 1.96 м Украина гарантировала себе минимум одну медаль: ее преодолели и Магучих, и Левченко, а также австралийка Никола Олислагерс и сербка Ангелина Топич.

Первые ошибки прыгун начались лишь на высоте 2.01 м. К тому времени ни одна из четырех легкоатлеток не ошибалась, а Левченко еще и обновила личный рекорд сезона. Магучих ее преодолела с первой попытки и оторвалась от всех не принявших ее соперниц.

Магучих после чего штурмовала рекорд чемпионатов мира в помещении — 2.06 м. Однако преодолеть эту планку украинцы не удалось.

ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении. Прыжки в высоту, женщины

Ярослава Магучих (Украина) 2.01 м Никола Олислагерс (Австралия) 1.99 м Юлия Левченко (Украина) 1.99 м Ангелина Топич (Сербия) 1.99 м

Магучих — первая украинка в истории с двумя золотыми наградами на ЧМ-2026 в помещении. До сих пор Ярослава делила рекорд с Натальей Добрынской, Александром Богачей и Юрием Билоногом.

Она стала самой титулованной украинкой на чемпионатах мира в помещении — завоевала четвертую медаль. Перед этим Магучих выигрывала награды всех сортов: "золото" (2022 год), "серебро" (2024-й) и "бронзу" (2025-й).

Магучих получила юбилейную, 10-ю золотую медаль для Украины на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении.

Левченко впервые в карьере получила награду ЧМ по легкой атлетике в помещении. До сих пор ее лучшим результатом было пятое место в 2018 году.

Украина также впервые в истории завоевала двойной подиум в женских прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении. До сих пор больше одной награды украинки не боролись.