Категорія
Спорт
Дата публікації

Магучіх і Левченко здобули "золото" і "срібло" ЧС-2026 зі стрибків у висоту

Україна
Джерело:  Суспільне. Спорт

Лідерка збірної України з легкої атлетики Ярослава Магучіх здобула першу для країни медаль на чемпіонаті світу-2026 у приміщенні. Магучіх стала переможницею змагань у секторі стрибків у висоту.

Головні тези:

  • Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко вражаюче виступили на ЧС-2026, здобувши золото та срібло в стрибках у висоту в приміщенні.
  • Ярослава Магучіх стала першою українкою з двома золотими нагородами на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні та ділить рекорд за кількістю медалей на подіумі.

Подвійний подіум України: Магучіх і Левченко вибороли медалі ЧС-2026

Магучіх була однією з двох українок, що взяли участь у жіночих стрибках у висоту на ЧС-2026 у приміщенні. Крім неї на турнір відібралася Юлія Левченко, яка впродовж сезону стрибала на змаганнях 1.96 м.

До висоти 1.99 м українки стрибали без хиб. Левченко взяла одразу три планки (1.85 м, 1.89 м та 1.93 м) з першої спроби, тоді як Магучіх розпочала змагання з 1.93 м і подолала її без додаткових стрибків.

А вже на висоті 1.96 м Україна гарантувала собі щонайменше одну медаль: її подолали і Магучіх, і Левченко, а також австралійка Нікола Оліслагерс та сербка Ангеліна Топич.

Перші помилки стрибунок розпочалися лише на висоті 2.01 м. До того часу жодна з чотирьох легкоатлеток не помилялася, а Левченко ще й оновила особистий рекорд сезону. Магучіх її подолала з першої спроби та відірвалася від усіх суперниць, які її не взяли.

Магучіх після чого штурмувала рекорд чемпіонатів світу у приміщенні — 2.06 м. Проте подолати цю планку українці не вдалося.

ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки у висоту, жінки

  1. Ярослава Магучіх (Україна) 2.01 м

  2. Нікола Оліслагерс (Австралія) 1.99 м

  3. Юлія Левченко (Україна) 1.99 м

  4. Ангеліна Топич (Сербія) 1.99 м

Магучіх — перша українка в історії з двома золотими нагородами на ЧС-2026 у приміщенні. Досі Ярослава ділила рекорд з Наталією Добринською, Олександром Багачем та Юрієм Білоногом.

Вона стала найтитулованішою українкою на чемпіонатах світу у приміщенні — здобула четверту медаль. Перед цим Магучіх вигравала нагороди всіх ґатунків: "золото" (2022 рік), "срібло" (2024-й) та "бронзу" (2025-й).

Магучіх здобула ювілейну, 10-ту золоту медаль для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.

Левченко вперше в кар'єрі здобула нагороду ЧС з легкої атлетики у приміщенні. Досі її найкращим результатом було п'яте місце у 2018 році.

Україна також вперше в історії здобула подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Досі більше однієї нагороди українки не виборювали.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?