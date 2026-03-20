Магучіх і Левченко здобули "золото" і "срібло" ЧС-2026 зі стрибків у висоту

Лідерка збірної України з легкої атлетики Ярослава Магучіх здобула першу для країни медаль на чемпіонаті світу-2026 у приміщенні. Магучіх стала переможницею змагань у секторі стрибків у висоту.

Подвійний подіум України: Магучіх і Левченко вибороли медалі ЧС-2026

Магучіх була однією з двох українок, що взяли участь у жіночих стрибках у висоту на ЧС-2026 у приміщенні. Крім неї на турнір відібралася Юлія Левченко, яка впродовж сезону стрибала на змаганнях 1.96 м.

До висоти 1.99 м українки стрибали без хиб. Левченко взяла одразу три планки (1.85 м, 1.89 м та 1.93 м) з першої спроби, тоді як Магучіх розпочала змагання з 1.93 м і подолала її без додаткових стрибків.

А вже на висоті 1.96 м Україна гарантувала собі щонайменше одну медаль: її подолали і Магучіх, і Левченко, а також австралійка Нікола Оліслагерс та сербка Ангеліна Топич.

Перші помилки стрибунок розпочалися лише на висоті 2.01 м. До того часу жодна з чотирьох легкоатлеток не помилялася, а Левченко ще й оновила особистий рекорд сезону. Магучіх її подолала з першої спроби та відірвалася від усіх суперниць, які її не взяли. Поширити

Магучіх після чого штурмувала рекорд чемпіонатів світу у приміщенні — 2.06 м. Проте подолати цю планку українці не вдалося.

ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки у висоту, жінки

Ярослава Магучіх (Україна) 2.01 м Нікола Оліслагерс (Австралія) 1.99 м Юлія Левченко (Україна) 1.99 м Ангеліна Топич (Сербія) 1.99 м

Магучіх — перша українка в історії з двома золотими нагородами на ЧС-2026 у приміщенні. Досі Ярослава ділила рекорд з Наталією Добринською, Олександром Багачем та Юрієм Білоногом.

Вона стала найтитулованішою українкою на чемпіонатах світу у приміщенні — здобула четверту медаль. Перед цим Магучіх вигравала нагороди всіх ґатунків: "золото" (2022 рік), "срібло" (2024-й) та "бронзу" (2025-й).

Магучіх здобула ювілейну, 10-ту золоту медаль для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.

Левченко вперше в кар'єрі здобула нагороду ЧС з легкої атлетики у приміщенні. Досі її найкращим результатом було п'яте місце у 2018 році.

Україна також вперше в історії здобула подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Досі більше однієї нагороди українки не виборювали.