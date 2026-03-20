Магучіх і Левченко здобули "золото" і "срібло" ЧС-2026 зі стрибків у висоту

Лідерка збірної України з легкої атлетики Ярослава Магучіх здобула першу для країни медаль на чемпіонаті світу-2026 у приміщенні. Магучіх стала переможницею змагань у секторі стрибків у висоту.
Головні тези:
- Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко вражаюче виступили на ЧС-2026, здобувши золото та срібло в стрибках у висоту в приміщенні.
- Ярослава Магучіх стала першою українкою з двома золотими нагородами на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні та ділить рекорд за кількістю медалей на подіумі.
Подвійний подіум України: Магучіх і Левченко вибороли медалі ЧС-2026
Магучіх була однією з двох українок, що взяли участь у жіночих стрибках у висоту на ЧС-2026 у приміщенні. Крім неї на турнір відібралася Юлія Левченко, яка впродовж сезону стрибала на змаганнях 1.96 м.
До висоти 1.99 м українки стрибали без хиб. Левченко взяла одразу три планки (1.85 м, 1.89 м та 1.93 м) з першої спроби, тоді як Магучіх розпочала змагання з 1.93 м і подолала її без додаткових стрибків.
А вже на висоті 1.96 м Україна гарантувала собі щонайменше одну медаль: її подолали і Магучіх, і Левченко, а також австралійка Нікола Оліслагерс та сербка Ангеліна Топич.
Магучіх після чого штурмувала рекорд чемпіонатів світу у приміщенні — 2.06 м. Проте подолати цю планку українці не вдалося.
ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки у висоту, жінки
Ярослава Магучіх (Україна) 2.01 м
Нікола Оліслагерс (Австралія) 1.99 м
Юлія Левченко (Україна) 1.99 м
Ангеліна Топич (Сербія) 1.99 м
Магучіх — перша українка в історії з двома золотими нагородами на ЧС-2026 у приміщенні. Досі Ярослава ділила рекорд з Наталією Добринською, Олександром Багачем та Юрієм Білоногом.
Вона стала найтитулованішою українкою на чемпіонатах світу у приміщенні — здобула четверту медаль. Перед цим Магучіх вигравала нагороди всіх ґатунків: "золото" (2022 рік), "срібло" (2024-й) та "бронзу" (2025-й).
Магучіх здобула ювілейну, 10-ту золоту медаль для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.
Левченко вперше в кар'єрі здобула нагороду ЧС з легкої атлетики у приміщенні. Досі її найкращим результатом було п'яте місце у 2018 році.
Україна також вперше в історії здобула подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Досі більше однієї нагороди українки не виборювали.
