Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих одержала победу на этапе Континентального тура в Загребе (Хорватия).
Главные тезисы
- Ярослава Магучих победила на этапе Континентального тура в Загребе, преодолев высоту 1,97 метра.
- В соревновании приняли участие украинка Ирина Геращенко, спортсмены из Австралии и Сербии.
Магучих одержала победу в Загребе
Магучих с первой попытки преодолела высоты 1,90 м и 1,95 м. Эти же результаты показали австралийка Элеанор Паттерсон и сербка Ангелина Топич.
В дальнейшем Магучих пыталась покорить высоту 2,01 м, однако не смогла взять ее.
Еще одна представительница Украины, Ирина Геращенко, завершила выступление на высоте 1,90 м.
Итоговые результаты:
Ярослава Магучих (Украина) — 1.97 м.
Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1.95м.
Ангелина Топич (Сербия) — 1.95м.
С учетом зимних стартов в помещении победная серия Магучих продолжилась до шести турниров подряд. В конце мая она победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко), а недавно торжествовала на Континентальном туре в Нидерландах.
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