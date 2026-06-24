Магучих победила на этапе Континентального тура в Загребе
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Магучих победила на этапе Континентального тура в Загребе

Магучих
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Источник:  Champion

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих одержала победу на этапе Континентального тура в Загребе (Хорватия).

Главные тезисы

  • Ярослава Магучих победила на этапе Континентального тура в Загребе, преодолев высоту 1,97 метра.
  • В соревновании приняли участие украинка Ирина Геращенко, спортсмены из Австралии и Сербии.

Магучих одержала победу в Загребе

Магучих с первой попытки преодолела высоты 1,90 м и 1,95 м. Эти же результаты показали австралийка Элеанор Паттерсон и сербка Ангелина Топич.

На отметке 1,97 г. трудности возникли у Паттерсон и Магучих. Австралийка не смогла преодолеть высоту, в то время как украинка справилась с ней с третьей попытки, что в итоге принесло ей победу. Топыч же перенесла свои попытки на 1,99 м, но не смогла взять ее.

В дальнейшем Магучих пыталась покорить высоту 2,01 м, однако не смогла взять ее.

Еще одна представительница Украины, Ирина Геращенко, завершила выступление на высоте 1,90 м.

Итоговые результаты:

  1. Ярослава Магучих (Украина) — 1.97 м.

  2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1.95м.

  3. Ангелина Топич (Сербия) — 1.95м.

С учетом зимних стартов в помещении победная серия Магучих продолжилась до шести турниров подряд. В конце мая она победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко), а недавно торжествовала на Континентальном туре в Нидерландах.

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