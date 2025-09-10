Катар пытался переманить Ярославу Магучих за сумасшедшую сумму

В 2025 году во время соревнований в Дохе украинскую чемпионку-легкоатлетку Ярославу Магучих пытались всячески уговорить выступать за сборную Катара, а не Украину. Об этом рассказала ее личная тренер Татьяна Степанова.
Главные тезисы
- Ярослав постоянно получает предложения от других стран.
- Однако она планирует продолжать выступать только за Украину.
Магучих не предала Украину
Татьяна Степанова откровенно призналась, что представители катарской сборной по легкой атлетике предлагали Ярославе Магучих "столько денег, сколько она пожелает".
Что важно понимать, это было не единственное предложение, которое получала спортсменка и ее тренер.
Несмотря на все эти многократные попытки, Ярослава Магучих ни разу даже не задумывалась, что может выступать за чужую страну.
Тренер заверила, что она будет выступать исключительно за Украину, и останется представительницей Украины на всех международных соревнованиях.
Как отметила Татьяна Степанова, они с Ярославой любят свой дом и не собираются никуда не переезжать.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-