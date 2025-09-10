Катар пытался переманить Ярославу Магучих за сумасшедшую сумму
Катар пытался переманить Ярославу Магучих за сумасшедшую сумму

Магучих не предала Украину
Источник:  Yle

В 2025 году во время соревнований в Дохе украинскую чемпионку-легкоатлетку Ярославу Магучих пытались всячески уговорить выступать за сборную Катара, а не Украину. Об этом рассказала ее личная тренер Татьяна Степанова.

Главные тезисы

  • Ярослав постоянно получает предложения от других стран.
  • Однако она планирует продолжать выступать только за Украину.

Магучих не предала Украину

Татьяна Степанова откровенно призналась, что представители катарской сборной по легкой атлетике предлагали Ярославе Магучих "столько денег, сколько она пожелает".

Что важно понимать, это было не единственное предложение, которое получала спортсменка и ее тренер.

Многие национальные команды приглашали нас в свои ряды в последние годы. Катарцы предлагали большие деньги, чтобы мы туда перешли, — подчеркнула Степанова.

Несмотря на все эти многократные попытки, Ярослава Магучих ни разу даже не задумывалась, что может выступать за чужую страну.

Тренер заверила, что она будет выступать исключительно за Украину, и останется представительницей Украины на всех международных соревнованиях.

Я играю важную роль как представитель Украины на международных соревнованиях. Я хочу, чтобы мою страну увидели. Я хочу, чтобы люди увидели, как мы боремся за свою независимость.

Ярослав Магучих

Ярослав Магучих

Украинская легкоатлетка

Как отметила Татьяна Степанова, они с Ярославой любят свой дом и не собираются никуда не переезжать.

