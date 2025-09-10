Катар намагався переманити Ярославу Магучіх за шалену суму

У 2025 році під час змагань у Досі українську чемпіонку-легкоатлетку Ярославу Магучіх намагалися всіляко вмовити виступати за збірну Катару, а не Україну. Про це розповіла її особиста тренерка Тетяна Степанова.
Головні тези:
- Ярослава постійно отримає пропозиції від інших країн.
- Однак вона планує продовжувати виступати лише за Україну.
Магучіх не зрадила Україну
Тетяна Степанова відверто зізналася, що представники катарської збірної з легкої атлетики пропонували Ярославі Магучіх "стільки грошей, скільки вона забажає".
Що важливо розуміти, це була не єдина пропозиція, яку отримувала спортсменка та її тренерка.
Попри усі ці багаторазові спроби, Ярослава Магучіх жодного разу навіть не замислювалася, що може виступати за чужу країну.
Тренерка запевнила, що вона виступатиме виключно за Україну, і залишиться представницею України на усіх міжнародних змаганнях.
Як зазначила Тетяна Степанова, вони з Ярославою люблять свій дім і не збираються нікуди не переїжджати.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-