Катар намагався переманити Ярославу Магучіх за шалену суму
Категорія
Спорт
Дата публікації

Катар намагався переманити Ярославу Магучіх за шалену суму

Магучіх не зрадила Україну
Джерело:  Yle

У 2025 році під час змагань у Досі українську чемпіонку-легкоатлетку Ярославу Магучіх намагалися всіляко вмовити виступати за збірну Катару, а не Україну. Про це розповіла її особиста тренерка Тетяна Степанова.

Головні тези:

  • Ярослава постійно отримає пропозиції від інших країн.
  • Однак вона планує продовжувати виступати лише за Україну.

Магучіх не зрадила Україну

Тетяна Степанова відверто зізналася, що представники катарської збірної з легкої атлетики пропонували Ярославі Магучіх "стільки грошей, скільки вона забажає".

Що важливо розуміти, це була не єдина пропозиція, яку отримувала спортсменка та її тренерка.

Багато національних команд залучали нас до своїх лав останніми роками. Катарці пропонували великі гроші, щоб ми туди перейшли, — наголосила Степанова.

Попри усі ці багаторазові спроби, Ярослава Магучіх жодного разу навіть не замислювалася, що може виступати за чужу країну.

Тренерка запевнила, що вона виступатиме виключно за Україну, і залишиться представницею України на усіх міжнародних змаганнях.

Я відіграю важливу роль як представник України на міжнародних змаганнях. Я хочу, щоб мою країну побачили. Я хочу, щоб люди побачили, як ми боремося за свою незалежність.

Ярослав Магучіх

Ярослав Магучіх

Українська легкоатлетка

Як зазначила Тетяна Степанова, вони з Ярославою люблять свій дім і не збираються нікуди не переїжджати.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх розкрила причину своїх невдалих виступів
Магучіх назвала причину своїх невдач
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх тріумфально виграла етап Діамантової ліги у Польщі
Магучіх
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх здобула срібну медаль у фіналі Діамантової ліги
Магучіх

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?