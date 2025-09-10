Катар намагався переманити Ярославу Магучіх за шалену суму

У 2025 році під час змагань у Досі українську чемпіонку-легкоатлетку Ярославу Магучіх намагалися всіляко вмовити виступати за збірну Катару, а не Україну. Про це розповіла її особиста тренерка Тетяна Степанова.

Магучіх не зрадила Україну

Тетяна Степанова відверто зізналася, що представники катарської збірної з легкої атлетики пропонували Ярославі Магучіх "стільки грошей, скільки вона забажає".

Що важливо розуміти, це була не єдина пропозиція, яку отримувала спортсменка та її тренерка.

Багато національних команд залучали нас до своїх лав останніми роками. Катарці пропонували великі гроші, щоб ми туди перейшли, — наголосила Степанова.

Попри усі ці багаторазові спроби, Ярослава Магучіх жодного разу навіть не замислювалася, що може виступати за чужу країну.

Тренерка запевнила, що вона виступатиме виключно за Україну, і залишиться представницею України на усіх міжнародних змаганнях.

Я відіграю важливу роль як представник України на міжнародних змаганнях. Я хочу, щоб мою країну побачили. Я хочу, щоб люди побачили, як ми боремося за свою незалежність. Ярослав Магучіх Українська легкоатлетка

Як зазначила Тетяна Степанова, вони з Ярославою люблять свій дім і не збираються нікуди не переїжджати.