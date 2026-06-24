Супутникові знімки наслідків атак ЗСУ по окупованому Криму з'явилися у мережі

Журналісти проєкту "Схеми" опублікували супутникові знімки, на яких зафіксовані наслідки українських ударів по окупованому Криму та об'єктах інфраструктури, які Росія використовує для забезпечення своїх військ.

Наслідки ударів ЗСУ по Криму: фото

На супутникових знімках компанії Vantor, зроблених у період з 12 по 22 червня, видно пошкодження ключових логістичних маршрутів, пожежі на нафтових об'єктах, зруйновані мости та інші наслідки українських атак.

Зокрема, журналісти оприлюднили кадри пожежі на нафтобазі в Керчі, пошкодженого пункту пропуску "Джанкой" у селі Передмістне, руйнувань на Чонгарському мосту та наслідків удару по мосту через Північнокримський канал у селі Ставки на Херсонщині. Поширити

Окрему увагу журналісти звернули на Керченський міст. На знімках від 22 червня зафіксовано роботу кількох машин із димовими генераторами, які створювали завісу для маскування окремих ділянок проїжджої частини та конструкцій мосту.

Крім того, супутник зафіксував дим від пожежі на нафтобазі в Керчі та займання на нафтобазі в порту Кавказ у Росії.

У "Схемах" зазначають, що пошкоджені об'єкти належать до інфраструктури, яку російські війська використовують для забезпечення угруповання в окупованому Криму.

Хронологія останніх ударів ЗСУ по Криму: