Супутникові знімки наслідків атак ЗСУ по окупованому Криму з'явилися у мережі

Журналісти проєкту "Схеми" опублікували супутникові знімки, на яких зафіксовані наслідки українських ударів по окупованому Криму та об'єктах інфраструктури, які Росія використовує для забезпечення своїх військ.
Головні тези:
- Супутникові знімки показують наслідки українських ударів по окупованому Криму, включаючи пошкодження ключових логістичних маршрутів та нафтових об'єктів.
- Журналісти зафіксували пожежі на нафтобазах в Керчі та порту Кавказ, руйнування мостів та інші наслідки українських атак.
Наслідки ударів ЗСУ по Криму: фото
На супутникових знімках компанії Vantor, зроблених у період з 12 по 22 червня, видно пошкодження ключових логістичних маршрутів, пожежі на нафтових об'єктах, зруйновані мости та інші наслідки українських атак.
Окрему увагу журналісти звернули на Керченський міст. На знімках від 22 червня зафіксовано роботу кількох машин із димовими генераторами, які створювали завісу для маскування окремих ділянок проїжджої частини та конструкцій мосту.
Крім того, супутник зафіксував дим від пожежі на нафтобазі в Керчі та займання на нафтобазі в порту Кавказ у Росії.
У "Схемах" зазначають, що пошкоджені об'єкти належать до інфраструктури, яку російські війська використовують для забезпечення угруповання в окупованому Криму.
Хронологія останніх ударів ЗСУ по Криму:
21 червня президент Володимир Зеленський повідомив про ураження об'єктів у російському Краснодарському краї та в окупованій Керчі.
Окупаційна влада Криму оголосила, що на півострові вводять нове обмеження продажу бензину, за яким купувати пальне зможуть лише представники окупаційної влади.
Також 21 червня у Криму через проблеми з електропостачанням запровадили графіки споживання електроенергії.
У тимчасово окупованому Криму вночі 23 червня лунали вибухи, вирувала низка пожеж, Керченський міст перекривали на всю ніч.
В ніч на 21 червня Сили оборони уразили порт "Кавказ" у Краснодарському краї. Підтверджено пожежу на території порту. Окрім цього, українські воїни завдали ураження залізничному мосту через Північнокримський канал у районі Роздольного, залізничному мосту в районі Петерсгагена Запорізької області, а також залізничному мосту через Сиваш у районі Чонгара.
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