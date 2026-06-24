Спутниковые снимки последствий атак ВСУ по оккупированному Крыму появились в сети

Журналисты проекта "Схемы" опубликовали спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия украинских ударов по оккупированному Крыму и объектам инфраструктуры, которые Россия использует для обеспечения своих войск.

Последствия ударов ВСУ по Крыму: фото

На спутниковых снимках компании Vantor, сделанных в период с 12 по 22 июня, видны повреждения ключевых логистических маршрутов, пожары на нефтяных объектах, разрушенные мосты и другие последствия украинских атак.

В частности, журналисты обнародовали кадры пожара на нефтебазе в Керчи, поврежденного пункта пропуска "Джанкой" в селе Предместное, разрушений на Чонгарском мосту и последствий удара по мосту через Северокрымский канал в селе Ставки Херсонской области. Поделиться

Отдельное внимание журналисты обратили на Керченский мост. На снимках от 22 июня зафиксирована работа нескольких машин с дымовыми генераторами, которые создавали завесу для маскировки отдельных участков проезжей части и конструкций моста.

Кроме того, спутник зафиксировал дым от пожара на нефтебазе в Керчи и возгорания на нефтебазе в порту Кавказ в России.

В "Схемах" отмечают, что поврежденные объекты относятся к инфраструктуре, используемой российскими войсками для обеспечения группировки в оккупированном Крыму.

Хронология последних ударов ВСУ по Крыму: