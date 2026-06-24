Спутниковые снимки последствий атак ВСУ по оккупированному Крыму появились в сети
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Спутниковые снимки последствий атак ВСУ по оккупированному Крыму появились в сети

Крым
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Источник:  Радио Свобода

Журналисты проекта "Схемы" опубликовали спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия украинских ударов по оккупированному Крыму и объектам инфраструктуры, которые Россия использует для обеспечения своих войск.

Главные тезисы

  • Спутниковые снимки показывают последствия ударов ВСУ по оккупированному Крыму, включая ущерб логистическим маршрутам и нефтяным объектам.
  • На снимках зафиксированы пожары на нефтебазах в Керчи и порту Кавказ, разрушение мостов и другие последствия украинских атак.

Последствия ударов ВСУ по Крыму: фото

На спутниковых снимках компании Vantor, сделанных в период с 12 по 22 июня, видны повреждения ключевых логистических маршрутов, пожары на нефтяных объектах, разрушенные мосты и другие последствия украинских атак.

В частности, журналисты обнародовали кадры пожара на нефтебазе в Керчи, поврежденного пункта пропуска "Джанкой" в селе Предместное, разрушений на Чонгарском мосту и последствий удара по мосту через Северокрымский канал в селе Ставки Херсонской области.

Отдельное внимание журналисты обратили на Керченский мост. На снимках от 22 июня зафиксирована работа нескольких машин с дымовыми генераторами, которые создавали завесу для маскировки отдельных участков проезжей части и конструкций моста.

Кроме того, спутник зафиксировал дым от пожара на нефтебазе в Керчи и возгорания на нефтебазе в порту Кавказ в России.

В "Схемах" отмечают, что поврежденные объекты относятся к инфраструктуре, используемой российскими войсками для обеспечения группировки в оккупированном Крыму.

Хронология последних ударов ВСУ по Крыму:

  • 21 июня президент Владимир Зеленский сообщил о поражении объектов в российском Краснодарском крае и в оккупированной Керчи.

  • Оккупационные власти Крыма объявили, что на полуострове вводят новое ограничение продажи бензина, по которому покупать топливо смогут только представители оккупационных властей.

  • Также 21 июня в Крыму из-за проблем с электроснабжением ввели графики потребления электроэнергии.

  • Во временно оккупированном Крыму ночью 23 июня раздавались взрывы, бушевал ряд пожаров, Керченский мост перекрывали на всю ночь.

  • В ночь на 21 июня Силы обороны поразили порт "Кавказ" в Краснодарском крае. Подтвержден пожар на территории порта. Кроме того, украинские воины нанесли поражение железнодорожному мосту через Северокрымский канал в районе Раздольного, железнодорожному мосту в районе Петерсгагена Запорожской области, а также железнодорожному мосту через Сиваш в Чонгаре.

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