Спутниковые снимки последствий атак ВСУ по оккупированному Крыму появились в сети

Журналисты проекта "Схемы" опубликовали спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия украинских ударов по оккупированному Крыму и объектам инфраструктуры, которые Россия использует для обеспечения своих войск.
Главные тезисы
- Спутниковые снимки показывают последствия ударов ВСУ по оккупированному Крыму, включая ущерб логистическим маршрутам и нефтяным объектам.
- На снимках зафиксированы пожары на нефтебазах в Керчи и порту Кавказ, разрушение мостов и другие последствия украинских атак.
Последствия ударов ВСУ по Крыму: фото
На спутниковых снимках компании Vantor, сделанных в период с 12 по 22 июня, видны повреждения ключевых логистических маршрутов, пожары на нефтяных объектах, разрушенные мосты и другие последствия украинских атак.
Отдельное внимание журналисты обратили на Керченский мост. На снимках от 22 июня зафиксирована работа нескольких машин с дымовыми генераторами, которые создавали завесу для маскировки отдельных участков проезжей части и конструкций моста.
Кроме того, спутник зафиксировал дым от пожара на нефтебазе в Керчи и возгорания на нефтебазе в порту Кавказ в России.
В "Схемах" отмечают, что поврежденные объекты относятся к инфраструктуре, используемой российскими войсками для обеспечения группировки в оккупированном Крыму.
Хронология последних ударов ВСУ по Крыму:
21 июня президент Владимир Зеленский сообщил о поражении объектов в российском Краснодарском крае и в оккупированной Керчи.
Оккупационные власти Крыма объявили, что на полуострове вводят новое ограничение продажи бензина, по которому покупать топливо смогут только представители оккупационных властей.
Также 21 июня в Крыму из-за проблем с электроснабжением ввели графики потребления электроэнергии.
Во временно оккупированном Крыму ночью 23 июня раздавались взрывы, бушевал ряд пожаров, Керченский мост перекрывали на всю ночь.
В ночь на 21 июня Силы обороны поразили порт "Кавказ" в Краснодарском крае. Подтвержден пожар на территории порта. Кроме того, украинские воины нанесли поражение железнодорожному мосту через Северокрымский канал в районе Раздольного, железнодорожному мосту в районе Петерсгагена Запорожской области, а также железнодорожному мосту через Сиваш в Чонгаре.
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