ССО показали уничтожение Железнодорожного моста в Крыму — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ССО показали уничтожение Железнодорожного моста в Крыму — видео

ССО
Железнодорожный мост в Крыму успешно уничтожен
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23 июня Силы специальных операций Украины официально подтвердили, что смогли уничтожить железнодорожный мост через Северокрымский канал в Крыму. Воины подчеркнули, что его больше не существует.

Главные тезисы

  • Речь идет о важной стратегической военно-логистической артерии врага.
  • Разрушено как железнодорожное полотно, так и произошел обвал одного из прогонов.

Железнодорожный мост в Крыму успешно уничтожен

Подразделения Middle Strike Cил специальных операций во взаимодействии с партизанами Движения сопротивления ССО уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал, во временно оккупированном Крыму, вблизи села Раздольное. Это была стратегическая военно-логистическая артерия оккупантов.

Что важно понимать, этот объект был частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств в двух ключевых направлениях:

  • с территории РФ через Крым — для обеспечения группировки войск на южном направлении;

  • внутри полуострова — для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры.

Дроны ССО в ночь на 22 июня точными ударами уничтожили мост: разрушено как железнодорожное полотно, так и произошел обвал одного из прогонов.

В то же время, партизані Движения сопротивления ССО сообщили о прибытии специальной ремонтной железнодорожной техники к объекту. Началась вторая фаза миссии. В ночь на 23 июня дроны ССО поразили как ремонтную технику, так и повторно остатки моста.

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