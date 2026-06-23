23 июня Силы специальных операций Украины официально подтвердили, что смогли уничтожить железнодорожный мост через Северокрымский канал в Крыму. Воины подчеркнули, что его больше не существует.

Железнодорожный мост в Крыму успешно уничтожен

Подразделения Middle Strike Cил специальных операций во взаимодействии с партизанами Движения сопротивления ССО уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал, во временно оккупированном Крыму, вблизи села Раздольное. Это была стратегическая военно-логистическая артерия оккупантов. Поделиться

Что важно понимать, этот объект был частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств в двух ключевых направлениях:

с территории РФ через Крым — для обеспечения группировки войск на южном направлении;

внутри полуострова — для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры.

Дроны ССО в ночь на 22 июня точными ударами уничтожили мост: разрушено как железнодорожное полотно, так и произошел обвал одного из прогонов.