ССО показали уничтожение Железнодорожного моста в Крыму — видео

23 июня Силы специальных операций Украины официально подтвердили, что смогли уничтожить железнодорожный мост через Северокрымский канал в Крыму. Воины подчеркнули, что его больше не существует.
Главные тезисы
- Речь идет о важной стратегической военно-логистической артерии врага.
- Разрушено как железнодорожное полотно, так и произошел обвал одного из прогонов.
Железнодорожный мост в Крыму успешно уничтожен
Что важно понимать, этот объект был частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств в двух ключевых направлениях:
с территории РФ через Крым — для обеспечения группировки войск на южном направлении;
внутри полуострова — для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры.
Дроны ССО в ночь на 22 июня точными ударами уничтожили мост: разрушено как железнодорожное полотно, так и произошел обвал одного из прогонов.
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