ССО показали знищення Залізничного мосту в Криму — відео

23 червня Сили спеціальних операції України офіційно підтвердили, що змогли знищити залізничний міст через Північнокримський канал в Криму. Воїни наголосили, що його більше не існує.

Залізничний міст в Криму успішно знищено

Підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне. Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Поширити

Що важливо розуміти, цей об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках:

із території РФ через Крим — для забезпечення угруповання військ на південному напрямку;

усередині півострова — для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.

Дрони ССО у ніч проти 22 червня влучними ударами знищили міст: зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів.