ССО показали знищення Залізничного мосту в Криму — відео

23 червня Сили спеціальних операції України офіційно підтвердили, що змогли знищити залізничний міст через Північнокримський канал в Криму. Воїни наголосили, що його більше не існує.
Головні тези:
- Ідеться про важливу стратегічну військово-логістичну артерію ворога.
- Зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів.
Залізничний міст в Криму успішно знищено
Що важливо розуміти, цей об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках:
із території РФ через Крим — для забезпечення угруповання військ на південному напрямку;
усередині півострова — для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.
Дрони ССО у ніч проти 22 червня влучними ударами знищили міст: зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів.
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