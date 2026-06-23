ССО показали знищення Залізничного мосту в Криму — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ССО показали знищення Залізничного мосту в Криму — відео

ССО
Залізничний міст до Криму успішно знищено
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23 червня Сили спеціальних операції України офіційно підтвердили, що змогли знищити залізничний міст через Північнокримський канал в Криму. Воїни наголосили, що його більше не існує.

Головні тези:

  • Ідеться про важливу стратегічну військово-логістичну артерію ворога.
  • Зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів.

Залізничний міст в Криму успішно знищено

Підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне. Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів.

Що важливо розуміти, цей об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках:

  • із території РФ через Крим — для забезпечення угруповання військ на південному напрямку;

  • усередині півострова — для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.

Дрони ССО у ніч проти 22 червня влучними ударами знищили міст: зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів.

Водночас підпільники Руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об’єкту. Була розпочата друга фаза місії. У ніч проти 23 червня дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста.

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