Ілон Маск раптово втратив статус трильйонера — які причини
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Ілон Маск раптово втратив статус трильйонера — які причини

Ілон Маск
Джерело:  Business Insider

Блискавичне падіння акцій SpaceX і Tesla призвело до того, що американський бізнесмен Ілон Маск знову став мільярдером після кількох тижнів у статусі трильйонера — до слова, першого в історії людства.

Головні тези:

  • Акції багатьох технологічних компаній наразі “штормить”.
  • Інвестори занепокоєні через "бульбашки" штучного інтелекту та підвищення процентних ставок. 

Ілон Маск знову опинився в компанії мільярдерів

Згідно з даними Business Insider, статки бізнесмена різко скоротилися та опустилися нижче позначки в один трильйон доларів.

Аналітики підрахували, що станом на сьогодні Маск має в своєму розпоряджені активи на суму близько 957 млрд дол.

Що важливо розуміти, багатій став трильйонером на початку червня, коли первинне розміщення акцій SpaceX оцінило космічну компанію у понад 2 трлн доларів.

Кілька днів поспіль котирування рухалися вгору — це спровокувало шалений інтересу роздрібних інвесторів до нових ідей та обіцянок Ілона Маска.

Попри це, нещодавно акції SpaceX почали обвалюватися. Так, 23 червня вони вартували вже близько 156 доларів за акцію.

Варто зазначити, що це майже на третину нижче за денний максимум у 225 доларів, зафіксований 16 червня.

Однією з причин падіння вартості акцій вважають попередження аналітиків та експертів.

Останні не надто вірять в можливість реалізації амбітних планів Маска — від створення дата-центрів у космосі до колонізації Марса. Усе це під питанням.

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