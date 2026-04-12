260 доларів за день роботи. Ілон Маск шукає працівників у Європі

Американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск розпочав активний пошук співробітників у європейських країнах. Їх він хоче залучити до процесу вдосконаленням власного штучного інтелекту Grok.
Головні тези:
- Робота повністю дистанційна, що дає шасн для фахівців з усіх країн Європи.
- Команда Маска шукає фотографів, дизайнерів і експертів у відео, 3D та постпродакшну.
Європейці отримали шанс працювати у команді Маска
Про новий план американського мільярдера дізналося видання l Fatto Quotidiano.
Як виявилося, Ілон Маск чудово усвідомлює, що не зможе вивести свій власний ШІ на новий рівень без залучення чималої кількості фахівців з різних куточків світу.
Однак просто зараз він вирішив сконцентрувтаи свою увагу на європейських експертах.
Цього разу у команду Ілона Маска можуть потрапити фотографи, дизайнери і експертів у відео, 3D та постпродакшну з країни Європи.
Найцікавішим є те, що за виконання такої роботи пропонують цілком солідну зарплатню — 260 доларів на день.
Ще однією важливою перевагою є те, що робота є повністю дистанційною, тому дає можливість залучати фахівців з різних куточків регіону без необхідності переїзду до офісу.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-