260 доларів за день роботи. Ілон Маск шукає працівників у Європі
Американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск розпочав активний пошук співробітників у європейських країнах. Їх він хоче залучити до процесу вдосконаленням власного штучного інтелекту Grok.

Головні тези:

  • Робота повністю дистанційна, що дає шасн для фахівців з усіх країн Європи.
  • Команда Маска шукає фотографів, дизайнерів і експертів у відео, 3D та постпродакшну.

Європейці отримали шанс працювати у команді Маска

Про новий план американського мільярдера дізналося видання l Fatto Quotidiano.

Як виявилося, Ілон Маск чудово усвідомлює, що не зможе вивести свій власний ШІ на новий рівень без залучення чималої кількості фахівців з різних куточків світу.

Однак просто зараз він вирішив сконцентрувтаи свою увагу на європейських експертах.

Цього разу у команду Ілона Маска можуть потрапити фотографи, дизайнери і експертів у відео, 3D та постпродакшну з країни Європи.

Найцікавішим є те, що за виконання такої роботи пропонують цілком солідну зарплатню — 260 доларів на день.

Ще однією важливою перевагою є те, що робота є повністю дистанційною, тому дає можливість залучати фахівців з різних куточків регіону без необхідності переїзду до офісу.

Завдання полягає в тому, щоб удосконалити навички Grok в інтерпретації та генерації візуального контенту, надаючи ярлики, анотації та внесок у проєкти, пов'язані з зображеннями та мультимедійним контентом, — заявили в команді Ілона Маска.

