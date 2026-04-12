260 доларів за день роботи. Ілон Маск шукає працівників у Європі

Американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск розпочав активний пошук співробітників у європейських країнах. Їх він хоче залучити до процесу вдосконаленням власного штучного інтелекту Grok.

Європейці отримали шанс працювати у команді Маска

Про новий план американського мільярдера дізналося видання l Fatto Quotidiano.

Як виявилося, Ілон Маск чудово усвідомлює, що не зможе вивести свій власний ШІ на новий рівень без залучення чималої кількості фахівців з різних куточків світу.

Однак просто зараз він вирішив сконцентрувтаи свою увагу на європейських експертах.

Цього разу у команду Ілона Маска можуть потрапити фотографи, дизайнери і експертів у відео, 3D та постпродакшну з країни Європи.

Найцікавішим є те, що за виконання такої роботи пропонують цілком солідну зарплатню — 260 доларів на день.

Ще однією важливою перевагою є те, що робота є повністю дистанційною, тому дає можливість залучати фахівців з різних куточків регіону без необхідності переїзду до офісу.