Суд визнав Маска винним у введенні в оману акціонерів Twitter
Джерело:  Bloomberg

Присяжні федерального суду Сан-Франциско встановили, що Ілон Маск навмисно ввів в оману акціонерів Twitter під час спроби знизити ціну угоди на купівлю платформи у 2022 році.

Головні тези:

  • Присяжні суду Сан-Франциско визнали Ілона Маска винним у введенні в оману акціонерів Twitter під час спроби знизити ціну угоди на купівлю платформи.
  • Суд прийняв рішення щодо двох з чотирьох звинувачень у шахрайстві, підтримавши їх, але щодо двох інших звинувачень відхилив.

Догрався з твітами: суд визнав Маска винним

Журі з восьми осіб дійшло висновку: твіти Маска, зокрема пост від 13 травня 2022 року про "тимчасове призупинення" угоди через нібито забагато фейкових акаунтів, були частиною навмисного плану. Мета — знизити ціну акцій Twitter, щоб переглянути умови купівлі.

Присяжні відхилили два з чотирьох звинувачень у шахрайстві. Ще два — підтримали.

Точну суму збитків визначать пізніше — коли акціонери подадуть індивідуальні позови. Адвокат інвесторів Марк Моламфі вважає, що загальний розмір компенсації може становити 2,6 млрд дол.

Утім, навіть така сума навряд чи суттєво вплине на статки Маска: у п'ятницю, 20 березня, його капітал становив 661,1 млрд дол.

Угоду на 44 млрд дол Маск спочатку запропонував сам. Потім почав публічно сумніватися в ній: писав про боти, фейкові акаунти, ставив під сумнів дані компанії.

Акції Twitter за ці місяці впали до 32,52 дол — на 40% нижче від ціни викупу. Коли Twitter подав до суду, Маск зрештою погодився на первісну ціну — 54,20 дол за акцію.

На суді він пояснив це так: вважав, що суддя в Делавері упереджений проти нього.

Він стверджував, що колишні керівники Twitter брехали йому та у публічних звітах про кількість ботів на платформі.

Можливо, це не наймудріший мій твіт. Не знаю, чи назвав би я його найдурнішим. Але якщо це призвело до цього судового розгляду, то, ймовірно, можна так кваліфікувати, — прокоментував Маск свій скандальний твіт про "призупинення" угоди.

При цьому він казав, що жодного разу не заявляв про призупинення угоди.

Ця справа набагато масштабніша за Twitter, вона стосується безпосередньо Волл-стріт і того, що відбувалося останніми роками. Це чудовий приклад того, чого не можна зробити з пересічним інвестором, — сказав адвокат інвесторів Джозеф Котчетт.

Команда Маска збирається подавати апеляцію.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Скандал через Starlink — Маск накинувся з образами на Сікорського
Маск
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Маск заявив, що вже протидіє "Шахедам" на Starlink
Маск виконує обіцянку, яку дав Україні
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Маск планує створити на Місяці фабрику — вироблятиме ШІ-супутники
Маск

