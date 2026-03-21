Суд визнав Маска винним у введенні в оману акціонерів Twitter

Присяжні федерального суду Сан-Франциско встановили, що Ілон Маск навмисно ввів в оману акціонерів Twitter під час спроби знизити ціну угоди на купівлю платформи у 2022 році.

Догрався з твітами: суд визнав Маска винним

Журі з восьми осіб дійшло висновку: твіти Маска, зокрема пост від 13 травня 2022 року про "тимчасове призупинення" угоди через нібито забагато фейкових акаунтів, були частиною навмисного плану. Мета — знизити ціну акцій Twitter, щоб переглянути умови купівлі.

Присяжні відхилили два з чотирьох звинувачень у шахрайстві. Ще два — підтримали.

Точну суму збитків визначать пізніше — коли акціонери подадуть індивідуальні позови. Адвокат інвесторів Марк Моламфі вважає, що загальний розмір компенсації може становити 2,6 млрд дол.

Утім, навіть така сума навряд чи суттєво вплине на статки Маска: у п'ятницю, 20 березня, його капітал становив 661,1 млрд дол.

Угоду на 44 млрд дол Маск спочатку запропонував сам. Потім почав публічно сумніватися в ній: писав про боти, фейкові акаунти, ставив під сумнів дані компанії.

Акції Twitter за ці місяці впали до 32,52 дол — на 40% нижче від ціни викупу. Коли Twitter подав до суду, Маск зрештою погодився на первісну ціну — 54,20 дол за акцію.

На суді він пояснив це так: вважав, що суддя в Делавері упереджений проти нього.

Він стверджував, що колишні керівники Twitter брехали йому та у публічних звітах про кількість ботів на платформі.

Можливо, це не наймудріший мій твіт. Не знаю, чи назвав би я його найдурнішим. Але якщо це призвело до цього судового розгляду, то, ймовірно, можна так кваліфікувати, — прокоментував Маск свій скандальний твіт про "призупинення" угоди.

При цьому він казав, що жодного разу не заявляв про призупинення угоди.

Ця справа набагато масштабніша за Twitter, вона стосується безпосередньо Волл-стріт і того, що відбувалося останніми роками. Це чудовий приклад того, чого не можна зробити з пересічним інвестором, — сказав адвокат інвесторів Джозеф Котчетт.

Команда Маска збирається подавати апеляцію.