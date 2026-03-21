Суд признал Маска виновным в введении в заблуждение акционеров Twitter

Присяжные федерального суда Сан-Франциско установили, что Илон Маск намеренно ввел в заблуждение акционеров Twitter при попытке снизить цену сделки на покупку платформы в 2022 году.

Доигрался с твитами: суд признал Маска виновным

Жюри из восьми человек пришли к выводу: твиты Маска, в том числе пост от 13 мая 2022 года о "временной приостановке" соглашения из-за якобы слишком много фейковых аккаунтов, были частью умышленного плана. Цель — снизить цену акций Twitter, чтобы просмотреть условия покупки.

Присяжные отклонили два из четырех обвинений в мошенничестве. Еще два — поддержали.

Точную сумму ущерба определят позже — когда акционеры подадут индивидуальные иски. Адвокат инвесторов Марк Моламфи считает, что общий размер компенсации может составить 2,6 млрд долларов.

Впрочем, даже такая сумма вряд ли будет существенно повлиять на состояние Маска: в пятницу, 20 марта, его капитал составлял 661,1 млрд дол.

Соглашение на 44 млрд долл. Маск изначально предложил сам. Потом начал публично сомневаться в ней: писал о ботах, фейковых аккаунтах, ставил под сомнение данные компании.

Акции Twitter за эти месяцы упали до 32,52 долл. — на 40% ниже цены выкупа. Когда Twitter подал в суд, Маск наконец согласился на первоначальную цену — 54,20 долл. за акцию.

На суде он объяснил это так: считал, что судья в Делавере пристрастен к нему.

Он утверждал, что бывшие руководители Twitter врали ему и в публичных отчетах о количестве ботов на платформе.

Возможно, это не самый мудрый мой твит. Не знаю, назвал бы я его самым глупым. Но если это привело к этому судебному разбирательству, то, вероятно, можно так квалифицировать, — прокомментировал Маск свой скандальный твит о "приостановке" соглашения.

При этом он говорил, что ни разу не заявлял о приостановлении соглашения.

Это дело намного масштабнее Twitter, оно касается непосредственно Уолл-стрит и того, что происходило в последние годы. Это отличный пример того, чего нельзя сделать с рядовым инвестором, — сказал адвокат инвесторов Джозеф Котчетт.

Команда Маска собирается подавать апелляцию.