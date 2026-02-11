Маск планирует создать на Луне фабрику — будет производить ИИ-спутники

Илон Маск рассказал сотрудникам своей компании xAI, что планирует создать фабрику на Луне для производства ИИ-спутников.
Главные тезисы
- Илон Маск планирует создать фабрику на Луне для производства ИИ-спутников и построения города на Луне как стартовой платформы для космических миссий.
- Ускорение развития технологий и повышение эффективности автономных систем с искусственным интеллектом - главная цель создания лунной фабрики Маском.
Маск "нацелился" на Луну: что известно
Лунная фабрика будет оборудована огромной катапультой для запуска спутников в космос.
Сначала он планирует построить "саморастающий город" на Луне, затем отправиться на Марс и, наконец, исследовать звездные системы в поисках внеземной жизни.
По словам Маска, создание фабрики на Луне позволит ускорить развитие технологий и повысить безопасность и эффективность работающих с ИИ автономных систем. Он отметил, что Луна раньше не была приоритетом для SpaceX, и сейчас это новое направление.
Недавно Маск объединил xAI с SpaceX для создания центров обработки данных в космосе. На фоне этих планов компания готовится к IPO, которое может пройти уже в июне.
Кроме космических проектов, Маск обсудил и более земные вопросы. Он заявил, что X (бывший Twitter) имеет около 600 миллионов активных пользователей в месяц и планирует добавить новые функции, такие как банковский сервис X Money и отдельное чат-приложение, чтобы каждый день привлекать еще больше пользователей. Маск подчеркнул, что xAI двигается быстрее любой другой компании в сфере искусственного интеллекта и планирует реорганизацию для повышения эффективности.
По словам Маска, лунная фабрика и массовый ускоритель для спутников — лишь часть его амбициозной стратегии сделать человечество многопланетным и обеспечить преимущество xAI в развитии искусственного интеллекта.
