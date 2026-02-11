Маск планує створити на Місяці фабрику — вироблятиме ШІ-супутники
Джерело:  The New York Times

Ілон Маск розповів співробітникам своєї компанії xAI, що планує створити фабрику на Місяці для виробництва ШІ-супутників.

Головні тези:

  • Ілон Маск планує створити фабрику на Місяці для виробництва ШІ-супутників та побудови міста на Місяці як “стартової платформи” для майбутніх космічних місій.
  • Створення фабрики на Місяці допоможе прискорити розвиток технологій та підвищить ефективність автономних систем з штучним інтелектом.

Маск “націлився” на Місяць: що відомо

Місячна фабрика буде оснащена величезною катапультою для запуску супутників у космос.

Маск зазначив, що місячна база стане "стартовою платформою" для подальших планів на Марс.

Спершу він планує побудувати "самозростаюче місто" на Місяці, потім вирушити на Марс і, зрештою, досліджувати зоряні системи в пошуках позаземного життя.

За словами Маска, створення фабрики на Місяці дозволить прискорити розвиток технологій і підвищити безпеку та ефективність автономних систем, що працюють зі ШІ. Він зазначив, що Місяць раніше не був пріоритетом для SpaceX, і зараз це новий напрямок.

Нещодавно Маск об'єднав xAI з SpaceX, щоб створювати центри обробки даних у космосі. На тлі цих планів компанія готується до IPO, яке може відбутися вже в червні.

Окрім космічних проєктів, Маск обговорив і більш земні питання. Він заявив, що X (колишній Twitter) має близько 600 мільйонів активних користувачів на місяць і планує додати нові функції, такі як банківський сервіс X Money та окремий чат-додаток, щоб щодня залучати ще більше користувачів. Маск підкреслив, що xAI рухається швидше за будь-яку іншу компанію у сфері штучного інтелекту і планує реорганізацію для підвищення ефективності.

За словами Маска, місячна фабрика та масовий прискорювач для супутників – лише частина його амбіційної стратегії зробити людство багатопланетним і забезпечити перевагу xAI у розвитку штучного інтелекту.

