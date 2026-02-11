Маск планує створити на Місяці фабрику — вироблятиме ШІ-супутники

Ілон Маск розповів співробітникам своєї компанії xAI, що планує створити фабрику на Місяці для виробництва ШІ-супутників.

Маск “націлився” на Місяць: що відомо

Місячна фабрика буде оснащена величезною катапультою для запуску супутників у космос.

Маск зазначив, що місячна база стане "стартовою платформою" для подальших планів на Марс. Поширити

Спершу він планує побудувати "самозростаюче місто" на Місяці, потім вирушити на Марс і, зрештою, досліджувати зоряні системи в пошуках позаземного життя.

За словами Маска, створення фабрики на Місяці дозволить прискорити розвиток технологій і підвищити безпеку та ефективність автономних систем, що працюють зі ШІ. Він зазначив, що Місяць раніше не був пріоритетом для SpaceX, і зараз це новий напрямок.

Нещодавно Маск об'єднав xAI з SpaceX, щоб створювати центри обробки даних у космосі. На тлі цих планів компанія готується до IPO, яке може відбутися вже в червні.

Окрім космічних проєктів, Маск обговорив і більш земні питання. Він заявив, що X (колишній Twitter) має близько 600 мільйонів активних користувачів на місяць і планує додати нові функції, такі як банківський сервіс X Money та окремий чат-додаток, щоб щодня залучати ще більше користувачів. Маск підкреслив, що xAI рухається швидше за будь-яку іншу компанію у сфері штучного інтелекту і планує реорганізацію для підвищення ефективності.

За словами Маска, місячна фабрика та масовий прискорювач для супутників – лише частина його амбіційної стратегії зробити людство багатопланетним і забезпечити перевагу xAI у розвитку штучного інтелекту.