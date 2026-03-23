Маск обіцяє побудувати найбільший у світі завод з виробництва чипів
Категорія
Світ
Дата публікації

Маск
Джерело:  Укрінформ

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab - спільного підприємства своїх компаній Tesla, SpaceX та xAI - для будівництва «найбільшого у світі заводу з виробництва чипів».

Головні тези:

  • Ілон Маск планує запустити проєкт Terafab - найбільший у світі завод з виробництва чипів у штаті Техас.
  • На підприємстві будуть виробляти чипи для систем Full Self-Driving, роботів Optimus та космічних проєктів.

Маск запланував новий амбітний проєкт

Маск заявив про це під час прямої трансляції у своїй соцмережі X.

За словами мільярдера, він збирається реалізувати проєкт Terafab в Остіні (штат Техас), що стане наступним кроком до використання сонячної енергії та створення «галактичної цивілізації».

Маск зазначив, що нинішні виробничі потужності постачальників чипів не покривають майбутні потреби його компаній.

Ми або збудуємо Terafab, або в нас не буде чипів. А чипи нам потрібні, тому ми будуватимемо Terafab.

Ілон Маск

Бізнесмен та мільярдер

На підприємстві планують виробляти два типи чипів: для використання, зокрема, в системі Full Self-Driving і роботах Optimus, а також потужніші — для космічних проєктів.

Як зазначається, вартість проєкту може сягати щонайменше 20 млрд дол. Будівництво планують розпочати з заводу Advanced Technology Fab в Остіні, де розташована штаб-квартира Tesla.

Водночас видання зауважує, що раніше Маск уже оголошував масштабні проєкти, які не були реалізовані, зокрема Hyperloop.

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Маск
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Маск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?