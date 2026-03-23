Маск обіцяє побудувати найбільший у світі завод з виробництва чипів

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab - спільного підприємства своїх компаній Tesla, SpaceX та xAI - для будівництва «найбільшого у світі заводу з виробництва чипів».

Маск запланував новий амбітний проєкт

Маск заявив про це під час прямої трансляції у своїй соцмережі X.

За словами мільярдера, він збирається реалізувати проєкт Terafab в Остіні (штат Техас), що стане наступним кроком до використання сонячної енергії та створення «галактичної цивілізації».

Маск зазначив, що нинішні виробничі потужності постачальників чипів не покривають майбутні потреби його компаній.

Ми або збудуємо Terafab, або в нас не буде чипів. А чипи нам потрібні, тому ми будуватимемо Terafab. Ілон Маск Бізнесмен та мільярдер

На підприємстві планують виробляти два типи чипів: для використання, зокрема, в системі Full Self-Driving і роботах Optimus, а також потужніші — для космічних проєктів.

Як зазначається, вартість проєкту може сягати щонайменше 20 млрд дол. Будівництво планують розпочати з заводу Advanced Technology Fab в Остіні, де розташована штаб-квартира Tesla.

Водночас видання зауважує, що раніше Маск уже оголошував масштабні проєкти, які не були реалізовані, зокрема Hyperloop.