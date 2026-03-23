Маск обіцяє побудувати найбільший у світі завод з виробництва чипів

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab - спільного підприємства своїх компаній Tesla, SpaceX та xAI - для будівництва «найбільшого у світі заводу з виробництва чипів».
Головні тези:
- Ілон Маск планує запустити проєкт Terafab - найбільший у світі завод з виробництва чипів у штаті Техас.
- На підприємстві будуть виробляти чипи для систем Full Self-Driving, роботів Optimus та космічних проєктів.
Маск запланував новий амбітний проєкт
Маск заявив про це під час прямої трансляції у своїй соцмережі X.
Маск зазначив, що нинішні виробничі потужності постачальників чипів не покривають майбутні потреби його компаній.
На підприємстві планують виробляти два типи чипів: для використання, зокрема, в системі Full Self-Driving і роботах Optimus, а також потужніші — для космічних проєктів.
Як зазначається, вартість проєкту може сягати щонайменше 20 млрд дол. Будівництво планують розпочати з заводу Advanced Technology Fab в Остіні, де розташована штаб-квартира Tesla.
Водночас видання зауважує, що раніше Маск уже оголошував масштабні проєкти, які не були реалізовані, зокрема Hyperloop.
