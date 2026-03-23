Маск обещает построить крупнейший в мире завод по производству чипов

Американский миллиардер Илон Маск объявил о запуске проекта Terafab – совместного предприятия своих компаний Tesla, SpaceX и xAI – для строительства «крупнейшего в мире завода по производству чипов».
Главные тезисы
- Илон Маск запускает проект Terafab для строительства крупнейшего в мире завода по производству чипов в Техасе.
- На заводе будут производиться чипы для систем Full Self-Driving, роботов Optimus и космических проектов.
Маск запланировал новый амбициозный проект
Маск заявил об этом во время прямой трансляции в своей соцсети X.
Маск отметил, что нынешние производственные мощности поставщиков чипов не покрывают будущих потребностей его компаний.
На предприятии планируется производить два типа чипов: для использования, в частности, в системе Full Self-Driving и работах Optimus, а также более мощные — для космических проектов.
Как отмечается, стоимость проекта может достигать не менее 20 млрд дол. Строительство планируют начать с завода Advanced Technology Fab в Остине, где находится штаб-квартира Tesla.
В то же время издание отмечает, что ранее Маск уже объявлял масштабные нереализованные проекты, в частности Hyperloop.
