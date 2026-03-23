Маск обещает построить крупнейший в мире завод по производству чипов

Американский миллиардер Илон Маск объявил о запуске проекта Terafab – совместного предприятия своих компаний Tesla, SpaceX и xAI – для строительства «крупнейшего в мире завода по производству чипов».

Маск заявил об этом во время прямой трансляции в своей соцсети X.

По словам миллиардера, он намерен реализовать проект Terafab в Остине (штат Техас), что станет следующим шагом к использованию солнечной энергии и созданию «галактической цивилизации».

Маск отметил, что нынешние производственные мощности поставщиков чипов не покрывают будущих потребностей его компаний.

Мы либо построим Terafab, либо у нас не будет чипов. А чипы нам нужны, поэтому мы будем строить Terafab. Илон Маск Бизнесмен и миллиардер

На предприятии планируется производить два типа чипов: для использования, в частности, в системе Full Self-Driving и работах Optimus, а также более мощные — для космических проектов.

Как отмечается, стоимость проекта может достигать не менее 20 млрд дол. Строительство планируют начать с завода Advanced Technology Fab в Остине, где находится штаб-квартира Tesla.

В то же время издание отмечает, что ранее Маск уже объявлял масштабные нереализованные проекты, в частности Hyperloop.