"Юридична засідка". OpenAI звинуватила Маска у маніпуляціях перед судовим засіданням

OpenAI заявила, що Ілон Маск різко змінив вимоги у своєму позові проти компанії за кілька тижнів до початку судового процесу, що запланований на 27 квітня. Юристи OpenAI назвали ці дії "юридичною засідкою", яка може внести хаос у розгляд справи та вимагатиме нових доказів і свідків.

Маск використав “юридичну засідку” перед судом проти OpenAI та Microsoft

Ілон Маск подав позов проти OpenAI та Microsoft у 2024 році, стверджуючи, що компанія відійшла від своєї початкової місії як дослідницької організації після отримання багатомільярдних інвестицій від Microsoft і перетворення на комерційну структуру.

Раніше він вимагав компенсацію у розмірі від 79 до 134 млрд дол, що, за його словами, відповідає "незаконним прибуткам" від зростання вартості OpenAI з моменту її заснування у 2015 році. Такий вердикт став би одним із найбільших в історії судових рішень у США.

Однак цього тижня адвокати Маска заявили, що будь-які кошти, отримані за рішенням суду, мають бути повернені самій OpenAI, а не йому особисто.

Крім того, він наполягає на анулюванні корпоративної реструктуризації компанії, встановленні судового контролю за її фінансуванням та угодами, а також на усуненні Сема Альтмана з посад генерального директора та члена ради директорів.

OpenAI у відповідь зазначила, що ці нові вимоги є "юридично неприйнятними та фактично необґрунтованими".

За словами представників компанії, вони кардинально відрізняються від попередніх претензій Маска і потребують зовсім іншого підходу до доказової бази.

OpenAI та Microsoft також продовжують заперечувати будь-які порушення зі свого боку.