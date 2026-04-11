"Юридическая засада". OpenAI обвинила Маска в манипуляциях перед судебным заседанием
Категория
Мир
Дата публикации

Маск
Читати українською
Источник:  Bloomberg

OpenAI заявила, что Илон Маск резко изменил требования в своем иске против компании за несколько недель до начала запланированного на 27 апреля судебного процесса. Юристы OpenAI назвали эти действия "юридической засадой", которая может внести хаос в рассмотрение дела и потребовать новых доказательств и свидетелей.

Главные тезисы

  • Илон Маск вызвал негодование и хаос, изменив требования в иске к OpenAI перед судом.
  • Исключительно крупное судебное разбирательство в США между Маском, OpenAI и Microsoft.
  • Илон Маск требует компенсацию в миллиардном размере за якобы незаконные прибыли от роста стоимости OpenAI.

Илон Маск подал иск против OpenAI и Microsoft в 2024 году, утверждая, что компания отошла от своей начальной миссии как исследовательской организации после получения многомиллиардных инвестиций от Microsoft и превращения в коммерческую структуру.

Ранее он требовал компенсацию в размере от 79 до 134 млрд долл., что, по его словам, соответствует "незаконным прибылям" от роста стоимости OpenAI с момента ее основания в 2015 году. Такой вердикт стал бы одним из самых больших в истории судебных решений в США.

Однако на этой неделе адвокаты Маска заявили, что любые средства, полученные по решению суда, должны быть возвращены самой OpenAI, а не лично.

Кроме того, он настаивает на аннулировании корпоративной реструктуризации компании, установлении судебного контроля за ее финансированием и соглашениями, а также устранении Сэма Альтмана с должностей генерального директора и члена совета директоров.

OpenAI в ответ отметила, что эти новые требования "юридически неприемлемы и фактически необоснованны".

По словам представителей компании, они кардинально отличаются от предыдущих претензий Маска и нуждаются в совершенно ином подходе к доказательной базе.

OpenAI и Microsoft также продолжают отрицать какие-либо нарушения со своей стороны.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?