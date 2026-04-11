"Юридическая засада". OpenAI обвинила Маска в манипуляциях перед судебным заседанием

OpenAI заявила, что Илон Маск резко изменил требования в своем иске против компании за несколько недель до начала запланированного на 27 апреля судебного процесса. Юристы OpenAI назвали эти действия "юридической засадой", которая может внести хаос в рассмотрение дела и потребовать новых доказательств и свидетелей.

Маск использовал "юридическую засаду" перед судом против OpenAI и Microsoft

Илон Маск подал иск против OpenAI и Microsoft в 2024 году, утверждая, что компания отошла от своей начальной миссии как исследовательской организации после получения многомиллиардных инвестиций от Microsoft и превращения в коммерческую структуру.

Ранее он требовал компенсацию в размере от 79 до 134 млрд долл., что, по его словам, соответствует "незаконным прибылям" от роста стоимости OpenAI с момента ее основания в 2015 году. Такой вердикт стал бы одним из самых больших в истории судебных решений в США.

Однако на этой неделе адвокаты Маска заявили, что любые средства, полученные по решению суда, должны быть возвращены самой OpenAI, а не лично.

Кроме того, он настаивает на аннулировании корпоративной реструктуризации компании, установлении судебного контроля за ее финансированием и соглашениями, а также устранении Сэма Альтмана с должностей генерального директора и члена совета директоров.

OpenAI в ответ отметила, что эти новые требования "юридически неприемлемы и фактически необоснованны".

По словам представителей компании, они кардинально отличаются от предыдущих претензий Маска и нуждаются в совершенно ином подходе к доказательной базе.

OpenAI и Microsoft также продолжают отрицать какие-либо нарушения со своей стороны.