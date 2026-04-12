260 долларов за день работы. Илон Маск ищет сотрудников в Европе
Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск приступил к активному поиску сотрудников в европейских странах. Их он хочет привлечь к процессу усовершенствованием собственного искусственного интеллекта Grok.

Главные тезисы

  • Работа полностью дистанционная, что дает шасн для специалистов из всех стран Европы.
  • Команда Маска ищет фотографов, дизайнеров и экспертов в видео, 3D и постпродакшне.

Европейцы получили шанс работать в команде Маска

О новом плане американского миллиардера узнало издание l Fatto Quotidiano.

Как оказалось, Илон Маск прекрасно понимает, что не сможет вывести свой ИИ на новый уровень без привлечения немалого количества специалистов из разных уголков мира.

Однако прямо сейчас он решил сконцентрировать свое внимание на европейских экспертах.

На этот раз в команду Илона Маска могут попасть фотографы, дизайнеры и эксперты в видео, 3D и постпродакшина из страны Европы.

Самое интересное, что за выполнение такой работы предлагают вполне солидную зарплату - 260 долларов в день.

Еще одним важным преимуществом является то, что работа полностью дистанционная, поэтому дает возможность привлекать специалистов из разных уголков региона без необходимости переезда в офис.

Задача заключается в том, чтобы усовершенствовать навыки Grok в интерпретации и генерации визуального контента, предоставляя ярлыки, аннотации и вклад в проекты, связанные с изображениями и мультимедийным контентом, - заявили в команде Илона Маска.

