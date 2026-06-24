Илон Маск внезапно потерял статус триллионера — какая причина

Молниеносное падение акций SpaceX и Tesla привело к тому, что американский бизнесмен Илон Маск снова стал миллиардером после нескольких недель в статусе триллионера — к слову, первого в истории человечества.

Илон Маск снова оказался в компании миллиардеров

Согласно данным Business Insider, состояние бизнесмена резко сократилось и опустилось ниже отметки в один триллион долларов.

Аналитики подсчитали, что по состоянию на сегодняшний день Маск располагает активами на сумму около 957 млрд дол.

Что важно понимать, богач стал триллионером в начале июня, когда первоначальное размещение акций SpaceX оценило космическую компанию более чем в 2 трлн долларов.

Несколько дней подряд котировки двигались вверх — это спровоцировало безумный интерес розничных инвесторов к новым идеям и обещаниям Илона Маска.

Несмотря на это, недавно акции SpaceX начали обрушиваться. Так, 23 июня они стоили уже около 156 долларов за акцию.

Стоит отметить, что это почти на треть ниже дневного максимума в 225 долларов, зафиксированного 16 июня.

Одной из причин падения стоимости акций считается предупреждение аналитиков и экспертов.

Последние не очень верят в возможность реализации амбициозных планов Маска — от создания дата-центров в космосе до колонизации Марса. Все это под вопросом.