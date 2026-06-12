Впервые в истории. Илон Маск смог стать долларовым триллионером

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск обновил свой финансовый статус — именно он стал первым человеком в истории человечества, состояние которого достигло триллиона долларов. Это ему удалось сделать благодаря рекордному IPO аэрокосмической компании SpaceX.
Главные тезисы
- Вторым в списке самых богатых людей планеты остается соучредитель Alphabet Ларри Пейдж.
- Сейчас состояние Маска превышает 1,1 триллиона долларов.
Илон Маск — официально триллионер
Что важно понимать, до старта IPO состояние бизнесмене колебалось на уровне 780 миллиардов долларов.
Однако, по состоянию на сегодняшний день, подавляющая часть состояния Илона Маска сконцентрирована в SpaceX — стоимость его акций оценивают в около 866 миллиардов долларов
Журналисты сразу обратили внимание, что 11 июня SpaceX смогла привлечь рекордные 75 миллиардов долларов во время первоначального публичного размещения акций.
Важный нюанс заключается в том, что оценочная стоимость компании в 1,77 триллиона долларов в целом базируется на технологиях, требующих лет или даже десятилетий для коммерческой окупаемости.
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