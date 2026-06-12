Впервые в истории. Илон Маск смог стать долларовым триллионером
Категория
Экономика
Дата публикации

Впервые в истории. Илон Маск смог стать долларовым триллионером

Илон Маск – официально триллионер
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Источник:  Reuters

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск обновил свой финансовый статус — именно он стал первым человеком в истории человечества, состояние которого достигло триллиона долларов. Это ему удалось сделать благодаря рекордному IPO аэрокосмической компании SpaceX.

Главные тезисы

  • Вторым в списке самых богатых людей планеты остается соучредитель Alphabet Ларри Пейдж.
  • Сейчас состояние Маска превышает 1,1 триллиона долларов.

Илон Маск — официально триллионер

Что важно понимать, до старта IPO состояние бизнесмене колебалось на уровне 780 миллиардов долларов.

Однако, по состоянию на сегодняшний день, подавляющая часть состояния Илона Маска сконцентрирована в SpaceX — стоимость его акций оценивают в около 866 миллиардов долларов

Вместе с капиталом автомобильного концерна Tesla и другими активами (в частности Neuralink, The Boring Company, xAI и соцсетью X) его общее состояние превышает 1,1 триллиона долларов.

Журналисты сразу обратили внимание, что 11 июня SpaceX смогла привлечь рекордные 75 миллиардов долларов во время первоначального публичного размещения акций.

Важный нюанс заключается в том, что оценочная стоимость компании в 1,77 триллиона долларов в целом базируется на технологиях, требующих лет или даже десятилетий для коммерческой окупаемости.

Воздействие Маска стало настолько всеобъемлющим, что рыночные обозреватели окрестили сеть связанных с ним предприятий "Маскономикой" (Muskonomy).

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