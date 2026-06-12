Уперше в історії. Ілон Маск зміг стати доларовим трильйонером

Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск оновив свій фінансовий статус — саме він став першою людиною в історії людства, статки якого сягнули трильйону доларів. Це йому вдалося зробити завдяки рекордному IPO аерокосмічної компанії SpaceX.

Ілон Маск — офіційно трильйонер

Що важливо розуміти, до старту IPO статки бізнесмене коливалися на рівні 780 мільярдів доларів.

Однак, станом на сьогодні, переважна частина статків Ілона Маска сконцентрнована у SpaceX — вартість його акцій оцінюють в близько 866 мільярдів доларів

Разом із капіталом автомобільного концерну Tesla та іншими активами (зокрема Neuralink, The Boring Company, xAI та соцмережею X) його загальні статки перевищують 1,1 трильйона доларів. Поширити

Журналісти одразу звернули увагу на те, що 11 червня SpaceX змогла залучити рекордні 75 мільярдів доларів під час первинного публічного розміщення акцій.

Важливий нюанс полягає в тому, що оціночна вартість компанії у 1,77 трильйона доларів загалом базується на технологіях, які потребують років чи навіть десятиліть для комерційної окупності.