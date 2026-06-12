Уперше в історії. Ілон Маск зміг стати доларовим трильйонером
Категорія
Економіка
Дата публікації

Уперше в історії. Ілон Маск зміг стати доларовим трильйонером

Ілон Маск - офіційно трильйонер
Джерело:  Reuters

Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск оновив свій фінансовий статус — саме він став першою людиною в історії людства, статки якого сягнули трильйону доларів. Це йому вдалося зробити завдяки рекордному IPO  аерокосмічної компанії SpaceX.

Головні тези:

  • Другим у списку найбагатших людей планети залишається співзасновника Alphabet Ларрі Пейдж.
  • Наразі статки Маска перевищують 1,1 трильйона доларів.

Ілон Маск — офіційно трильйонер

Що важливо розуміти, до старту IPO статки бізнесмене коливалися на рівні 780 мільярдів доларів.

Однак, станом на сьогодні, переважна частина статків Ілона Маска сконцентрнована у SpaceX — вартість його акцій оцінюють в близько 866 мільярдів доларів

Разом із капіталом автомобільного концерну Tesla та іншими активами (зокрема Neuralink, The Boring Company, xAI та соцмережею X) його загальні статки перевищують 1,1 трильйона доларів.

Журналісти одразу звернули увагу на те, що 11 червня SpaceX змогла залучити рекордні 75 мільярдів доларів під час первинного публічного розміщення акцій.

Важливий нюанс полягає в тому, що оціночна вартість компанії у 1,77 трильйона доларів загалом базується на технологіях, які потребують років чи навіть десятиліть для комерційної окупності.

Вплив Маска став настільки всеосяжним, що ринкові оглядачі охрестили мережу пов'язаних із ним підприємств "Маскономікою" (Muskonomy).

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