Уперше в історії. Ілон Маск зміг стати доларовим трильйонером

Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск оновив свій фінансовий статус — саме він став першою людиною в історії людства, статки якого сягнули трильйону доларів. Це йому вдалося зробити завдяки рекордному IPO аерокосмічної компанії SpaceX.
Головні тези:
- Другим у списку найбагатших людей планети залишається співзасновника Alphabet Ларрі Пейдж.
- Наразі статки Маска перевищують 1,1 трильйона доларів.
Ілон Маск — офіційно трильйонер
Що важливо розуміти, до старту IPO статки бізнесмене коливалися на рівні 780 мільярдів доларів.
Однак, станом на сьогодні, переважна частина статків Ілона Маска сконцентрнована у SpaceX — вартість його акцій оцінюють в близько 866 мільярдів доларів
Журналісти одразу звернули увагу на те, що 11 червня SpaceX змогла залучити рекордні 75 мільярдів доларів під час первинного публічного розміщення акцій.
Важливий нюанс полягає в тому, що оціночна вартість компанії у 1,77 трильйона доларів загалом базується на технологіях, які потребують років чи навіть десятиліть для комерційної окупності.
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