Евровидение-2025 установило "молодежный" зрительский рекорд — о чем идет речь

В этом году фанаты "Евровидения" отдали свои голоса в 146 странах и территориях по всему миру, в том числе наиболее активно голосовали зрители в США, Канаде, Румынии, Мексике, Турции, Венгрии, Косово, ОАЭ и Южной Африке. годом.

Евровидение-2025 установило "молодежный" зрительский рекорд

В целом доля просмотров гранд-финала составила 47,7%, что является самым высоким показателем с 2004 года.

Только в мае 35 песен "Евровидение-2025" попали в Apple Music Daily Top 100 в более чем 40 странах, а песни конкурса возглавили жанровые чарты в 78 странах.

Песня Wasted Love от победителя JJ попала в чарты в 38 странах, при чем в 20 из них попала в десятку самых популярных, а в 5 заняла первое место.

Официальный плейлист с конкурсными песнями Spotify стал самым популярным на платформе в мире на следующий день после гранд-финала 17 мая. Поделиться

А через неделю после трех песен попали в чарт Spotify Global Top 50 (на одну больше, чем в 2024 году) — это Wasted Love, Espresso Macchiato и Bara Bada Bastu. К слову, трек от группы KAJ — это первая в истории шведскоязычная песня, попавшая в этот рейтинг.

Wasted Love попала в чарты 29 стран, заняв первое место в Австрии, Швейцарии и Люксембурге, а также попала в десятку лучших в 12 других странах, в частности в Германии, Бельгии, Швеции, Греции и Нидерландах.

Во время гранд-финала 17 мая исландская группа VÆB, представившая песню RÓA, возглавила активность Shazam, получив на 51% больше упоминаний, чем лучший трек прошлого года.

Wasted Love возглавила чарты Shazam в Австрии и попала в 200 лучших в 23 странах.

Растущее музыкальное влияние Конкурса неоспоримо: песни попадают в мировые стриминговые чарты и вдохновляют фанатов по всему миру. От гостиных до прямых эфиров, от национальной гордости до международного единения — Песенный конкурс Евровидения остается одним из самых ярких и объединяющих культурных событий на планете, — отметил Мартин Грин, директор "Евровидения-2025". Поделиться

В целом, Украина от зрителей и жюри получила 218 баллов и заняла 9 место в финальном рейтинге.