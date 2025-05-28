Евровидение-2025 установило "молодежный" зрительский рекорд — о чем идет речь

В этом году фанаты "Евровидения" отдали свои голоса в 146 странах и территориях по всему миру, в том числе наиболее активно голосовали зрители в США, Канаде, Румынии, Мексике, Турции, Венгрии, Косово, ОАЭ и Южной Африке. годом.
Главные тезисы
- Евровидение-2025 установило рекордное участие молодежи в 146 странах, привлекая внимание зрителей по всему миру.
- Песни Евровидения-2025 попали в топ-чарты Spotify и Apple Music, завоевав популярность в различных странах.
- Влияние конкурса на мировую музыкальную сцену растет, песни попадают в мировые стриминговые чарты и вдохновляют фанатов.
Евровидение-2025 установило "молодежный" зрительский рекорд
В целом доля просмотров гранд-финала составила 47,7%, что является самым высоким показателем с 2004 года.
Только в мае 35 песен "Евровидение-2025" попали в Apple Music Daily Top 100 в более чем 40 странах, а песни конкурса возглавили жанровые чарты в 78 странах.
Песня Wasted Love от победителя JJ попала в чарты в 38 странах, при чем в 20 из них попала в десятку самых популярных, а в 5 заняла первое место.
А через неделю после трех песен попали в чарт Spotify Global Top 50 (на одну больше, чем в 2024 году) — это Wasted Love, Espresso Macchiato и Bara Bada Bastu. К слову, трек от группы KAJ — это первая в истории шведскоязычная песня, попавшая в этот рейтинг.
Wasted Love попала в чарты 29 стран, заняв первое место в Австрии, Швейцарии и Люксембурге, а также попала в десятку лучших в 12 других странах, в частности в Германии, Бельгии, Швеции, Греции и Нидерландах.
Во время гранд-финала 17 мая исландская группа VÆB, представившая песню RÓA, возглавила активность Shazam, получив на 51% больше упоминаний, чем лучший трек прошлого года.
Wasted Love возглавила чарты Shazam в Австрии и попала в 200 лучших в 23 странах.
В целом, Украина от зрителей и жюри получила 218 баллов и заняла 9 место в финальном рейтинге.
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