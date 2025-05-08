Евровидение-2025. Украинская группа Ziferblat показала видео второй репетиции

Вечером 7 мая состоялась вторая репетиция группы Ziferblat на главной сцене Евровидения-2025 в Базеле — арене "Санкт-Якобсхалле". Первое видео перформанса, традиционно продолжающееся всего 30 секунд, показали зрителям.

Номер, постановщицей которого стала Мария Коростелева, отличается от того, что Ziferblat продемонстрировали в Нацотборе.

В драматургии номера мы опираемся на метафоры, на художественный образ соловья, которое своим пением, своей искрой пробуждает солнце каждый день. И без этой искры на следующий день не наступит. И в этой части, собственно, Даня, являющийся главным героем и путешественником, который ищет свет, сопротивление в себе, мотивацию бороться дальше, петь, на протяжении путешествия попадает в солнечное затмение, полную тьму — black-out, но несмотря ни на что он поет дальше, идет дальше. И в какой-то момент вокруг него начинает разрастаться свет, — прокомментировала смысл номера постановщица.