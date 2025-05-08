Евровидение-2025. Украинская группа Ziferblat показала видео второй репетиции

В Базеле прошла вторая репетиция участников песенного конкурса "Евровидение". Первые кадры выступления представителей Украины Ziferblat уже попали в сеть.
Главные тезисы
- Участники песенного конкурса Евровидение-2025 прошли вторую репетицию в Базеле, включая группу Ziferblat из Украины.
- Номер Ziferblat на Евровидении-2025 о поиске света и мотивации в темноте, с использованием метафоры соловья.
Ziferblat показал видео второй репетиции на Евровидении-2025
Вечером 7 мая состоялась вторая репетиция группы Ziferblat на главной сцене Евровидения-2025 в Базеле — арене "Санкт-Якобсхалле". Первое видео перформанса, традиционно продолжающееся всего 30 секунд, показали зрителям.
Номер, постановщицей которого стала Мария Коростелева, отличается от того, что Ziferblat продемонстрировали в Нацотборе.
В драматургии номера мы опираемся на метафоры, на художественный образ соловья, которое своим пением, своей искрой пробуждает солнце каждый день. И без этой искры на следующий день не наступит. И в этой части, собственно, Даня, являющийся главным героем и путешественником, который ищет свет, сопротивление в себе, мотивацию бороться дальше, петь, на протяжении путешествия попадает в солнечное затмение, полную тьму — black-out, но несмотря ни на что он поет дальше, идет дальше. И в какой-то момент вокруг него начинает разрастаться свет, — прокомментировала смысл номера постановщица.
Гранд-финал 69-го песенного конкурса "Евровидение-2025" состоится 17 мая в Базеле, а полуфиналы проведут 13 и 15 мая.
По итогам жеребьевки Украина выступит в первой части первого полуфинала. Страну будет представлять группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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