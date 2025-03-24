Евровидение-2025 — как проголосовать за состав Национального жюри
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Евровидение-2025 — как проголосовать за состав Национального жюри

Евровидение
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Источник:  Суспільне. Культура

“Суспільне Мовлення” запускает новый опрос в Дії — там можно проголосовать за состав Национального жюри Украины на "Евровидении-2025". Пятерка кандидатов с большей поддержкой будет оценивать выступления исполнителей из других стран в финале конкурса в Базеле. Опрос продлится с 24 марта до 10:00 31 марта.

Главные тезисы

  • Голосуйте за состав Национального жюри Украины на Евровидении-2025 в новом опросе в приложении Действие.
  • Участие в голосовании открыто для всех желающих от 14 лет.
  • Пять кандидатов с наибольшей поддержкой станут членами жюри в Базеле.

В Дії можно проголосовать за Национальное жюри Евровидения-2025

Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет.

Для этого нужно: зайти в приложение Дію, в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из девяти кандидатов:

  • MÉLOVIN — певец, автор, композитор и продюсер, представитель Украины на "Евровидении-2018". Победитель шоу "Х-Фактор", "Маска" и "Невероятные дуэты". Номинант и победитель многих музыкальных премий, включая M1 Music Awards.

  • Tayanna — певица, композитор и автор песен. Обладательница престижных музыкальных наград "Золотая жар-птица — 2018" и M1 Music Awards — 2017. Финалистка Национальных отборов на "Евровидение" в 2017 и 2018 годах.

  • Марко Галаневич — музыкант, фронтмен и вокалист группы "ДахаБраха". Актер киевского театра "КРЫША". Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2020).

  • Руслан Махов — постановщик шоу, перформансов и клипов для топовых украинских звезд. Режиссер-постановщик проекта Голос страны, хореограф Танцев со звездами и премии M1 Music Awards. Хореограф-постановщик номера Украины на "Евровидении-2023".

  • Екатерина Павленко — певица, композитор и автор песен. Фронтвумен группы Go_A, занявший пятое место на "Евровидении-2021" в Роттердаме.

  • Анатолий Сачивко — режиссер, хореограф кино и театра. Основатель танцевального объединения Apache Crew и постановщик перформанса The Children's Courtyard для "Евровидения-2017". Режиссер-постановщик музыкального видео на песню "1944" для "Евровидения-2016".

  • Натела Чхартишвили-Зацаринна — генеральная продюсер музыкальных телеканалов "М1" и "М2". Работала над созданием премий M1 Music Awards, "Золотая жар-птица", благотворительных фестивалей "Черноморские игры" и Dity Help Music.

  • Елена Шоптенко — хореограф-постановщик, чемпионка мира по спортивным бальным танцам. Победительница и главная хореограф шоу "Танцы со звездами".

  • Дмитрий Шуров — основатель проекта Pianoбой, автор песен, рок-пианист, продюсер и кинокомпозитор. Музыкальный продюсер Нацотбора на "Евровидение" 2023 и 2024 годов.

  • Пять кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов в опросе, будут приглашены в состав Национального жюри Украины на "Евровидении-2025".

Главой жюри автоматически станет кандидат с наибольшей поддержкой во время опроса. Если кто-то из пятерки по веским причинам или по обоснованным требованиям Европейского языкового союза не сможет подписать обязательства, членом жюри станет следующий по количеству голосов кандидат.

Опросы в Дії

По правилам конкурса состав Национального жюри будет объявлен 17 мая в день гранд-финала "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле.

69-й Песенный конкурс "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель в 2025 году, поскольку в Швеции победили Nemo с песней The Code.

Гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая, а полуфиналы — на 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle.

Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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