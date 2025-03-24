Євробачення-2025 — як проголосувати за склад Національного журі

Суспільне Мовлення запускає нове опитування в Дії — там можна проголосувати за склад Національного журі України на "Євробаченні-2025". Пʼятірка кандидатів з найбільшою підтримкою оцінюватиме виступи виконавців з інших країн у фіналі конкурсу в Базелі. Опитування триватиме з 24 березня до 10:00 31 березня.

У Дії можна проголосувати за Національне журі Євробачення-2025

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років.

Для цього потрібно: зайти в застосунок Дія, у розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з дев’яти кандидатів:

MÉLOVIN — співак, автор, композитор і продюсер, представник України на "Євробаченні-2018". Переможець шоу "Х-Фактор", "Маска" і "Неймовірні дуети". Номінант і переможець багатьох музичних премій, зокрема M1 Music Awards.

Tayanna — співачка, композиторка та авторка пісень. Володарка престижних музичних нагород "Золота жар-птиця — 2018" та M1 Music Awards — 2017. Фіналістка Національних відборів на "Євробачення" у 2017 та 2018 роках.

Марко Галаневич — музикант, фронтмен та вокаліст гурту "ДахаБраха". Актор київського театру "ДАХ". Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2020).

Руслан Махов — постановник шоу, перформансів та кліпів для топових українських зірок. Режисер-постановник проєкту "Голос країни", хореограф "Танців з зірками" та премії M1 Music Awards. Хореограф-постановник номера України на "Євробаченні-2023".

Катерина Павленко — співачка, композиторка й авторка пісень. Фронтвумен гурту Go_A, який посів п’яте місце на "Євробаченні-2021" у Роттердамі.

Анатолій Сачівко — режисер, хореограф кіно й театру. Засновник танцювального обʼєднання Apache Crew та постановник перформансу The Children’s Courtyard для "Євробачення-2017". Режисер-постановник музичного відео на пісню "1944" для "Євробачення-2016".

Натела Чхартішвілі-Зацаринна — генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2". Працювала над створенням премій M1 Music Awards, "Золота жар-птиця", благодійних фестивалів "Чорноморські ігри" та Dity Help Music.

Олена Шоптенко — хореографка-постановниця, чемпіонка світу зі спортивних бальних танців. Переможниця та головна хореографка шоу "Танці з зірками".

Дмитро Шуров — засновник проєкту Pianoбой, автор пісень, рок-піаніст, продюсер та кінокомпозитор. Музичний продюсер Нацвідбору на "Євробачення" 2023 і 2024 років.

П'ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів в опитуванні, будуть запрошені до складу Національного журі України на "Євробаченні-2025".

Головою журі автоматично стане кандидат із найбільшою підтримкою під час опитування. Якщо хтось із п’ятірки через вагомі причини або на обґрунтовані вимоги Європейської мовної спілки не зможе підписати зобовʼязання, членом журі стане наступний за кількістю голосів кандидат.

Опитування у Дії

За правилами конкурсу склад Національного журі буде оголошено 17 травня, у день гранд-фіналу "Євробачення-2025" у швейцарському Базелі. Поширити

69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель у 2025 році, оскільки у Швеції перемогу здобули Nemo з піснею The Code.

Гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня. Подія пройде на арені St. Jakobshalle.

Україну представлятиме гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.